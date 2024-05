Microsoft Edge: migliorate prestazioni del browser con WebUI 2.0

Microsoft aggiorna continuamente il suo browser web Edge con nuove funzionalità, correzioni di bug e aggiornamenti di sicurezza. Tuttavia, l'azienda afferma di aver tentato silenziosamente di aumentare le prestazioni complessive di Microsoft Edge nelle ultime versioni stabili. In un recente post sul blog, Microsoft ha rivelato che con il rilascio di Edge 122 (a fine febbraio) è stato aumentato del 42% il tempo di risposta dell’UI di Browser Essentials per gli utenti Edge. Tali prestazioni aumentano addirittura del 76% se un utente dispone di un PC senza SSD per l'archiviazione e ha meno di 8 GB di RAM. L’azienda di Redmond ha anche rivelato che a metà aprile anche la funzione Preferiti di Edge 124 ha ottenuto un aumento delle prestazioni. Secondo Microsoft l'interfaccia utente dei Preferiti per le risposte dovrebbe essere più veloce del 40% rispetto a prima dell'aggiornamento.

Microsoft Edge: eseguite modifiche su codice dell’interfaccia e su JavaScript

L’azienda di Redmond afferma che questi cambiamenti sono dovuti al feedback degli utenti di Microsoft Edge in termini di risposta dell'interfaccia utente. Microsoft ha scoperto che c'erano due aree in cui era possibile apportare modifiche per aumentare la velocità dell’UI. La prima riguardava il codice dell'interfaccia utente, non sufficientemente modulare. Redmond affermava che alcune parti del codice "condividevano cose inutilmente" e ciò che provocava rallentamenti. L'altro problema era che Microsoft Edge utilizzava JavaScript per gestire il rendering lato client dell'interfaccia utente.

Il team Edge ha quindi deciso di lavorare su un nuovo progetto chiamato WebUI 2.0. Come riportato sul blog dell’azienda: “in questo progetto, abbiamo creato un'architettura completamente nuova basata sul markup. Questa riduce al minimo la dimensione dei nostri pacchetti di codice e la quantità di codice JavaScript eseguito durante il percorso di inizializzazione dell'interfaccia utente. La nuova architettura dell'interfaccia utente interna è più modulare e ora facciamo affidamento su un repository di componenti Web ottimizzati per le prestazioni sui moderni motori web”. Integrando WebUI 2.0 con l'interfaccia utente di Browser Essentials in Edge, Microsoft ha riscontrato un notevole aumento della velocità. Il piano è quello di aggiornare altre funzionalità dell'interfaccia utente in Edge alla nuova WebUI 2.0. Ciò significa che nei prossimi mesi le prestazioni di Edge dovrebbero aumentare ancora una volta.