Microsoft Forms: nuovo design e interfaccia per utenti commerciali

Microsoft Forms è un servizio online utilizzato per creare e condividere moduli personalizzati per feedback, raccolta dati e apprendimento. L’azienda di Redmond sta lanciando un importante rinnovamento di Forms per i clienti commerciali. Il nuovo Microsoft Forms rinnovato presenta un design dell'interfaccia utente rinnovato e moderno nella landing page/portale, nella creazione di moduli e nell'analisi delle risposte. Nella pagina del portale di Forms, i modelli sono ora categorizzati in feedback, registrazione, ricerca e quiz.

Microsoft Form: utenti potranno usare Copilot per suggerimenti

Gli utenti possono selezionare qualsiasi modello per iniziare. Una volta selezionato un modello, verrà visualizzata una pagina di progettazione rinnovata. Questa mostra una selezione di modelli nel riquadro di sinistra. Ciò consente agli utenti di navigare e passare facilmente da un modello all'altro in base alle proprie esigenze. Per i clienti con una licenza Microsoft 365 Copilot, l’AI può aiutare durante tutto il processo di creazione del modulo. Nel riquadro di destra, il pulsante di stile consente agli utenti di selezionare uno stile dai suggerimenti o di personalizzarne uno proprio. Gli utenti possono anche selezionare il layout per la pagina di copertina dell'invito. Una volta creato, il modulo può essere condiviso. Naturalmente, Microsoft ha anche rinnovato l'interfaccia di condivisione.

La nuova interfaccia di distribuzione consente agli utenti di modificare le impostazioni di autorizzazione del modulo e di inviare il modulo tramite URL, codice QR, Outlook o Teams. I clienti con Copilot possono ottenere assistenza per riscrivere il messaggio di distribuzione. Infine, la pagina dei risultati dei moduli è stata riprogettata con un aspetto elegante e moderno. Il nuovo design consente un'analisi rapida delle risposte con grafici e diagrammi chiari e visivamente accattivanti. Inoltre, Microsoft ha spostato Apri in Excel, risultati individuali e altre funzionalità in un'area centralizzata nel riquadro di destra.

I clienti commerciali di Microsoft 365 possono provare la nuova esperienza Microsoft Forms rinnovata su forms.office.com oggi stesso. Questa riorganizzazione rende Forms uno strumento più potente e intuitivo per la raccolta e l'analisi dei dati. Con la sua interfaccia rinnovata e le funzionalità migliorate, Forms è perfetto per soddisfare le esigenze in continua evoluzione di aziende e organizzazioni.