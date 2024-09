Copilot: in arrivo importante aggiornamento dell'app mobile

Microsoft starebbe lavorando duramente a una versione rinnovata della sua app Copilot per dispositivi mobili Android e iOS. Secondo la newsletter Notepad di Tom Warren di The Verge, che cita fonti anonime in Microsoft, l’app mobile Copilot leggerà le notizie allo stesso modo di un giornalista radiofonico. La newsletter via e-mail aggiunge che la funzionalità di lettura delle notizie nel prossimo rinnovamento mobile di Copilot includerà anche la musica. Altri aspetti del prossimo rinnovamento dell'app Copilot, secondo Warren, includeranno l'uso di un'interfaccia utente basata su schede. Ciò dovrebbe indurre gli utenti a interagire maggiormente con l'app. La nuova interfaccia utente mostrerà inoltre agli utenti un elenco di argomenti. Ciò potrebbero aiutare a ridurre la quantità di digitazione necessaria per interagire con il chatbot. L'interfaccia sarà progettata per offrire a ogni utente un'esperienza unica, basata non solo sui suoi interessi, ma anche sulla sua cronologia di chat con Copilot.

Secondo la newsletter di Notepad, la nuova app mobile Copilot è in stato avanzato di sviluppo. Tuttavia, non si sa ancora quando questo grande aggiornamento per iOS e Android verrà rilasciato in via ufficiale. È bene tenere presente che Microsoft non ha confermato ufficialmente alcun piano per lanciare una nuova versione dell'app. È possibile che l'azienda decida di apportare modifiche ai suoi attuali piani di aggiornamento prima che l'app venga ufficialmente annunciata e rilasciata.

La scorsa settimana, Microsoft ha svelato una serie di nuove funzionalità per gli utenti, tra cui Copilot Agents automatizzati che possono essere creati in Copilot Studio. Vi è poi una nuova esperienza di Copilot Pages e nuove funzionalità di protezione dei dati per le persone che usano l’AI al lavoro o a scuola. Infine, recentemente, Microsoft ha anche dichiarato che a ottobre avrebbe aggiunto citazioni di query di ricerca web per le risposte del suo assistente AI.