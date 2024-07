Microsoft Forms include nuove regole per le risposte ai sondaggi

Microsoft Forms è un’app che permette di creare domande per sondaggi online. Questa settimana, l'app ha lanciato un nuovo aggiornamento che consente agli utenti di impostare regole specifiche su come rispondere alle domande di tali sondaggi. Le regole sono abilitate tramite menu a discesa e caselle di testo sotto l'interfaccia utente della domanda. In un post sul blog, Microsoft ha affermato che una delle regole potrebbe essere che le persone che rispondono a determinate domande debbano includere una specifica parola nella loro risposta. Ad esempio, gli utenti potrebbero scrivere: "Descrivi la tua recente esperienza con il nostro prodotto. Includi la parola 'esperienza' nella tua risposta". Il nuovo menu a discesa e le caselle di testo consentono agli utenti di Forms di impostare tali restrizioni.

Un'altra regola che ora è possibile impostare richiede che la risposta a una domanda abbia una lunghezza minima o massima di caratteri. Scegliere un numero di caratteri piccolo per una lunghezza massima può fornire risposte più precise e pertinenti. Inoltre, un numero elevato di caratteri per una lunghezza massima potrebbe garantire una risposta molto più dettagliata.

Microsoft Forms: arriva il nuovo interruttore “Obbligatorio”

Sui sondaggi di Microsoft Forms potrà essere attivato anche l’interruttore "Obbligatorio”. Questo può essere utilizzato in due modi diversi. In primis gli utenti possono abilitare l'interruttore se si desidera che le persone che ricevono un sondaggio inseriscano la propria e-mail nel caso in cui sia necessario porre alcune domande aggiuntive in seguito. L'interruttore può essere utilizzato anche per fare in modo che gli utenti rispondano alle domande nel formato corretto. Grazie all’interruttore, se viene usato un altro formato, gli utenti riceveranno un messaggio di errore che chiede loro di rispondere nel formato indicato. Le nuove regole per rispondere alle domande su Forms sono già disponibili per chiunque acceda all'app con un normale account Microsoft. Gli utenti commercial riceveranno questa funzionalità in un futuro molto prossimo. Tuttavia, l’azienda di Redmond non ha ancora indicato quando ciò avverrà.