Microsoft Forms introduce migliorie alle notifiche e-mail

Microsoft Forms ha ricevuto diverse ottimizzazioni negli ultimi tempi. Microsoft ha infatti aggiunto nuove funzionalità ai suoi moduli, quiz e tool di sondaggio, per migliorare l’esperienza utente. Ora l’azienda ha annunciato una nuova funzionalità che, a quanto pare, è tra le più richieste da chi utilizza l’app. Fino ad oggi, l'unica persona in grado di ricevere notifiche via e-mail di Microsoft Form era il creatore del modulo. In un post sul blog, Microsoft ora afferma che il proprietario del modulo può ora aggiungere sia utenti singoli, sia gruppi. Ciò permetterà loro di ricevere le stesse notifiche via e-mail alle risposte. Naturalmente, i proprietari dei moduli possono anche eliminare persone e gruppi dalla ricezione di tali notifiche.

Microsoft Form: come permettere agli utenti di ricevere notifiche via e-mail

Per aggiungere utenti, il creatore di un modulo dovrà in primis accedere alle Impostazioni di Microsoft Forms. Fatto ciò, dovrà selezionare l'opzione "Ricevi notifica via e-mail di ogni risposta". Cliccando su tale opzione può quindi aggiungere il nome e l'indirizzo e-mail di ciascuna persona che potrà ricevere le notifica. Inoltre, è anche aggiungere il nome di un gruppo con l’e-mail di ciascun utente. Come ricorda Microsoft: “quando viene inviata una nuova risposta, tutti quelli elencati sotto "Ricevute di risposta" riceveranno una notifica via e-mail. Possono semplicemente fare clic su "Visualizza risultati" per accedere alla pagina dei risultati del modulo per ulteriori dettagli o sincronizzarsi con Excel per informazioni sempre aggiornate senza dover tornare al sito dei moduli”.

Per eliminare un nome o un gruppo dall'elenco delle notifiche e-mail dei moduli, basta tornare all'elenco dei destinatari nelle impostazioni. Da qui, fare clic sull'icona "...", accanto all'elenco, selezionare i nomi da eliminare e, infine, fare clic sull’icona del cestino. Nelle ultime settimane, Microsoft Forms ha aggiunto il supporto per inserire link per le risposte. Più recentemente, Forms ha aggiunto il supporto per l'assistente AI Copilot, inclusa la possibilità di consentire a Copilot di creare nuove domande per moduli nuovi o esistenti o di riscrivere domande esistenti.