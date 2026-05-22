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VPN con poco più di 1 euro al mese: è un'offerta da cogliere al volo (-90%)

VPN con poco più di 1 euro al mese: è un'offerta da cogliere al volo (-90%)
Davide Raia
Pubblicato il 22 mag 2026
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Basta poco più di 1 euro al mese per poter sfruttare una VPN completa e sicura per navigare. Con PrivadoVPN, infatti, è possibile scegliere il piano biennale con 3 mesi extra e ottenere accesso a una VPN senza limiti con un prezzo ridotto fino a 1,11 euro al mese. Per accedere subito all'offerta basta visitare il sito ufficiale di PrivadoVPN, disponibile tramite il box qui di sotto. La promo include 30 giorni di garanzia di rimborso.

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privadovpn

Una VPN con poco più di 1 euro al mese

PrivadoVPN ha tutte le carte in regola per essere considerata come una delle migliori opzioni per chi è alla ricerca di una nuova VPN illimitata. Il servizio prevede la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso sicuro a Internet anche quando si sta utilizzando una rete non privata.

C'è poi la possibilità di sfruttare una politica no log, per navigare senza tracciamento della propria attività, oltre a un network di server sparsi in tutto il mondo, per aggirare blocchi geografici e censure online. La VPN è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda e di traffico dati.

Con l'offerta in corso, PrivadoVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,11 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra (per un totale di 27 mesi di utilizzo) e con 30 giorni di garanzia di rimborso, in modo da poter  "testare" il servizio.

Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto. Si tratta dell'occasione giusta per poter attivare una VPN completa e vantaggiosa mantenendo la spesa al minimo possibile ma senza alcun compromesso sulla qualità del servizio. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo e solo tramite il sito ufficiale di PrivadoVPN.

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