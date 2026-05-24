VPN per Android e iPhone a meno di 2 euro al mese grazie a Surfshark

Gli utenti alla ricerca di una VPN per smartphone Android o iPhone ad un prezzo concorrenziale possono prendere in considerazione Surfshark, uno dei principali fornitori di questo servizio a livello internazionale e ora in offerta a 1,99 euro al mese con tre mesi extra aggiuntivi in regalo.

Il pacchetto proposto da Surfshark aiuta le persone a proteggersi da virus e malware, ridurre al minimo gli episodi di truffe e spam, nonché bloccare gli annunci pubblicitari presenti nei siti Internet che inficiano l’esperienza di navigazione sul web e il tracciamento dei dati per un livello di privacy di gran lunga superiore rispetto a quello attuale.

I prezzi scontati della VPN di Surfshark

Di seguito proponiamo una panoramica esaustiva dei piani disponibili in Surfshark VPN e i loro prezzi scontati nell’ambito dell’ultima iniziativa disponibile sul sito web ufficiale dell’azienda:

Surfshark Starter: 1,99 euro al mese più tre mesi extra in regalo (53,73 euro per i primi 27 mesi, poi 68,09 euro all’anno)

più tre mesi extra in regalo (53,73 euro per i primi 27 mesi, poi 68,09 euro all’anno) Surfshark One: 2,29 euro al mese più tre mesi extra in regalo (61,83 euro per i primi 27 mesi, poi 85,33 euro all’anno)

più tre mesi extra in regalo (61,83 euro per i primi 27 mesi, poi 85,33 euro all’anno) Surfshark One+: 4,19 euro al mese più tre mesi extra in regalo (113,13 euro per i primi 27 mesi, poi 102,57 euro all’anno)

Tutti i piani di Surfshark beneficiano inoltre di una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto. Possono richiedere il rimborso tutti coloro che non sono soddisfatti del servizio, a seconda delle proprie aspettative iniziali, tramite l’apposita funzione disponibile nel proprio account personale.

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