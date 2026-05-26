ExpressVPN è in offerta flash al prezzo più basso di sempre: è la VPN da scegliere oggi

ExpressVPN è la soluzione giusta per attivare una nuova VPN illimitata. Con la promozione in corso, infatti, è possibile scegliere il piano 2 anni + 4 mesi con un costo che si riduce fino a 2,29 euro al mese. L'offerta garantisce un utilizzo illimitato della VPN da 10 dispositivi in simultanea. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere all'offerta basta visitare il sito ufficiale di ExpressVPN, qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.

La migliore VPN da scegliere oggi

Con ExpressVPN è ora possibile accedere a una VPN illimitata, veloce e sicura. Il servizio in questione prevede la possibilità di criptare il traffico dati, rendendo sicuro un accesso a Internet anche da una rete non privata.

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare una politica zero log, che assicura l'assenza di qualsiasi forma di tracciamento e raccolta dei dati durante l'utilizzo. ExpressVPN, inoltre, garantisce l'accesso a un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo.

In questo modo, è possibile scegliere (al momento dell'avvio della connessione VPN) un server situato in un altro Paese e spostare il proprio IP per aggirare blocchi geografici e censure online.

La VPN è utilizzabile da 10 dispositivi in simultanea, sfruttando le app di ExpressVPN per tutti i principali sistemi operativi, e include anche la Protezione Lite, con sistema di blocco degli annunci e dei siti dannosi.

Con la promozione in corso, ExpressVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,29 euro al mese, scegliendo il piano di 28 mesi che include anche 30 giorni di garanzia di rimborso. L'offerta è disponibile tramite il box qui di sotto ed è valida solo per un breve periodo di tempo.

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