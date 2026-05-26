Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

ExpressVPN è in offerta flash al prezzo più basso di sempre: è la VPN da scegliere oggi

ExpressVPN è la VPN da scegliere oggi: il servizio ora costa appena 2,29 euro al mese diventando un punto di riferimento per tutti gli utenti.
ExpressVPN è in offerta flash al prezzo più basso di sempre: è la VPN da scegliere oggi
ExpressVPN è la VPN da scegliere oggi: il servizio ora costa appena 2,29 euro al mese diventando un punto di riferimento per tutti gli utenti.
Davide Raia
Pubblicato il 26 mag 2026
Link copiato negli appunti

ExpressVPN è la soluzione giusta per attivare una nuova VPN illimitata. Con la promozione in corso, infatti, è possibile scegliere il piano 2 anni + 4 mesi con un costo che si riduce fino a 2,29 euro al mese. L'offerta garantisce un utilizzo illimitato della VPN da 10 dispositivi in simultanea. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere all'offerta basta visitare il sito ufficiale di ExpressVPN, qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.

Accedi qui all'offerta di ExpressVPN

expressvpn

La migliore VPN da scegliere oggi

Con ExpressVPN è ora possibile accedere a una VPN illimitata, veloce e sicura. Il servizio in questione prevede la possibilità di criptare il traffico dati, rendendo sicuro un accesso a Internet anche da una rete non privata.

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare una politica zero log, che assicura l'assenza di qualsiasi forma di tracciamento e raccolta dei dati durante l'utilizzo. ExpressVPN, inoltre, garantisce l'accesso a un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo.

In questo modo, è possibile scegliere (al momento dell'avvio della connessione VPN) un server situato in un altro Paese e spostare il proprio IP per aggirare blocchi geografici e censure online.

La VPN è utilizzabile da 10 dispositivi in simultanea, sfruttando le app di ExpressVPN per tutti i principali sistemi operativi, e include anche la Protezione Lite, con sistema di blocco degli annunci e dei siti dannosi.

Con la promozione in corso, ExpressVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,29 euro al mese, scegliendo il piano di 28 mesi che include anche 30 giorni di garanzia di rimborso. L'offerta è disponibile tramite il box qui di sotto ed è valida solo per un breve periodo di tempo.

Accedi qui all'offerta di ExpressVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Privacy e sicurezza inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

VPN per Android e iPhone a meno di 2 euro al mese grazie a Surfshark
VPN

VPN per Android e iPhone a meno di 2 euro al mese grazie a Surfshark
VPN con poco più di 1 euro al mese: è un'offerta da cogliere al volo (-90%)
VPN

VPN con poco più di 1 euro al mese: è un'offerta da cogliere al volo (-90%)
VPN illimitata con solo 1,11 euro al mese: la promo flash di PrivadoVPN è imperdibile (-90%)
VPN

VPN illimitata con solo 1,11 euro al mese: la promo flash di PrivadoVPN è imperdibile (-90%)
Internazionali di Roma: con NordVPN puoi vederli anche se sei all'estero
VPN

Internazionali di Roma: con NordVPN puoi vederli anche se sei all'estero