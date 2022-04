Opera VPN Pro per Android è ora disponibile

Il browser Internet Opera offre una VPN integrata su Android dal 2019; ora l'azienda sta espandendo il suo servizio con la sua prima protezione a livello di dispositivo Android.

Questa versione non è gratuita ed è ancora in modalità beta, almeno per ora, ma promette di proteggere l'intero telefono o tablet Android senza la necessità di scaricare nuove app. Il servizio si chiama Opera VPN Pro ed è disponibile da oggi.

Opera afferma di offrire server ad alta velocità, ma non ci sono informazioni chiare su quali velocità saranno in grado di raggiungere gli utenti. Incertezza dettata soprattutto dal momento che esistono oltre 3.000 diversi server di rete privata in oltre 30 località in tutto il mondo.

C'è anche una modalità di salvataggio dei dati per assicurarti di non superare il limite di dati tipico durante l'utilizzo della VPN.

Finora, sembra molto simile a una VPN standard, ma è specifica per telefoni e tablet Android.

Come la VPN gratuita dell'azienda, questo è un servizio no-log, il che significa che non terrà traccia dell'attività online dei suoi utenti. Si potrà anche utilizzare lo stesso account e browser del servizio gratuito Opera VPN, quindi dovrebbe essere facile da configurare in caso di utilizzo precedente di Opera.

Opera VPN Pro: dettagli del servizio

Il prezzo anticipato per Opera VPN Pro parte da $ 1,99 al mese se si opta per un abbonamento di tre mesi, mentre aumenta a $ 2,99 se si desidera acquistare un singolo mese. C'è anche un periodo di prova gratuito di 7 giorni per testarlo prima di iscriversi.

VPN Pro è solo per dispositivi Android, quindi è improbabile che sia un servizio utilizzabile su tutti i gadget compatibili con il sistema. Detto questo, funzionerà su un massimo di sei diversi dispositivi Android se hai effettuato l'accesso allo stesso account, quindi potrai utilizzarlo su vari telefoni e tablet.

Opera VPN Pro è più economico di Mozilla e dei servizi VPN alternativi di Google, con il primo che costa $ 4,99 al mese e il secondo che costa $ 7,99 al mese (sebbene faccia parte del più ampio abbonamento a Google One).

Per utilizzare Opera VPN Pro, basterà semplicemente scaricare l'app Opera per Android Beta 68.2.

Nota bene però: I dispositivi dovranno eseguire il software Android 6.0 o versioni successive per supportare la funzionalità.