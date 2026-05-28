Giro d'Italia, tappa 18: come vederla in streaming dall'estero

Giovedì 28 maggio al Giro d’Italia andrà in scena la tappa numero 18, con partenza da Fai della Paganella, in provincia di Trento, e arrivo a Pieve di Soligo, nel Trevigiano. I corridori saranno dunque impegnati tra le colline del Prosecco, per una classica del Nord-Est che include anche il celebre Muro di Ca’ del Poggio, pronto a rimescolare le carte nel finale.

Gli appassionati di ciclismo che si trovano all’estero in questi giorni e non vogliono perdersi la tappa di oggi possono sfruttare un servizio come la VPN che consente loro di superare le restrizioni geografiche imposte dai provider di rete nazionali che impediscono la visione dei propri contenuti preferiti streaming quando si è fuori dall’Italia. Uno dei migliori servizi in questione è NordVPN, attualmente protagonista di una delle offerte più convenienti di tutto il 2026 con prezzi a partire da 2,88 euro al mese più 4 mesi extra in regalo.

Come vedere la 18 tappa del Giro d’Italia in streaming dall’estero

La visione dall’estero della diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026 del 28 maggio richiede l’attivazione di una VPN e l’utilizzo dell’app RaiPlay. Dopo aver scelto il servizio VPN desiderato, occorre installare l’applicazione, accedere con le credenziali del proprio account e selezionare uno dei server VPN posizionati in Italia, in modo da simulare una connessione dal proprio Paese e superare così il blocco geografico. Fatto questo sarà sufficiente aprire RaiPlay e collegarsi alla diretta di Rai 2 o Rai Sport tramite l’apposita sezione dedicata a tutti coloro che intendono seguire i canali Rai in live streaming dal proprio smartphone o computer.

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