Microsoft Edge: tante novità per le Raccolte in arrivo

Nelle scorse ore, Microsoft ha pubblicato un post sul suo sito con cui ha fatto sapere di avere intenzione di implementare alcune novità in Edge relative alle Raccolte, al fine di migliorare una delle caratteristiche del suo browser più apprezzate dagli utenti, offrendo nuovi modi per organizzare i contenuti e trovare ispirazione.

Microsoft Edge: nuovi modi per organizzare i contenuti e trovare ispirazione

Per chi non ne fosse a conoscenza, le Raccolte di Microsoft Edge permettono di salvare pagine Web, immagini e testi durante la navigazione in Rete e i vari contenuti possono essere disposti in cartelle, oltre che condivisi con altri utenti e sincronizzati tra i dispositivi collegati al medesimo account Microsoft.

Le novità annunciate prevedono per gli utenti la possibilità di salvare immagini e video mediante l’icona visibile quando si sposta il puntatore del mouse sul contenuto oppure tramite l’apposita voce aggiunta al menu contestuale.

Portando invece il puntatore del mouse su un’immagine viene mostrata l’icona della funzionalità "Visual Search", la quale consente di scovare contenuti simili sfruttando la tecnologia di computer vision.

Inoltre, nei prossimi giorni verrà reso disponibile un “inspiration feed“ con all’interno contenuti correlati alle ricerche effettuate.

Microsoft ha altresì fatto sapere che verrà aggiunta su Edge la funzionalità che permette di seguire i creatori di contenuti su YouTube, TikTok e altri siti Web specifici (il cui numero è destinato ad aumentare durante i prossimi mesi), ma in tal caso è indispensabile che venga effettuato l’accesso con l’account Microsoft, senza non viene mostrato il pulsante “Follow” nella barra degli indirizzi che permette di aggiungere il portale di proprio interesse alla raccolta.