Microsoft Edge è il secondo browser più popolare

Microsoft sta puntando veramente tanto su Edge e le continue modifiche a esso apportate, al fine di cercare di rendere il browser quanto più efficiente e funzionale possibile, ne sono un’evidente dimostrazione. Gli sforzi profusi sino ad ora dal gruppo di Redmond non sono stati assolutamente vani e infatti il navigatore si ritrova adesso a detenere una fetta tutt’altro che indifferente di market share in ambito desktop, destinata ad aumentare ancora di più in seguito al lancio della VPN gratis basata su Cloudflare che attualmente è in fase di test.

Microsoft Edge: market share al 10,06%

Più nel dettaglio, stando a quelli che sono i dati contenuti nel report da poco diffuso di StatCounter per quel che concerne le sole piattaforme desktop, ad aprile 2022 Edge è riuscito a conquistare il 10,06% della quota di mercato, andando quindi a superare la soglia psicologica del 10% e lasciandosi dietro Safari che è fermo al 9,62%.

Continua tuttavia a restare irraggiungibile Chrome con il 66,58%. Per quel che concerne Firefox, che aveva quasi superato Safari a febbraio 2021, va segnalato che oggi ha perso utenti attivi e sembra fuori dalla lotta per la seconda e la terza posizione. Non è chiaro, però, verso quale navigatore si siano orientati gli utenti persi dal software di casa Mozilla nel corso dell'ultimo anno.

Come anticipato, la percentuale detenuta da Edge sembrerebbe essere destinata ad aumentare maggiormente nei mesi a venire, quando la funzionalità di VPN denominata Secure Network verrà implementata in maniera stabile, visto e considerato che sicurezza e privacy sono sempre al centro dell’attenzione e che gli utenti desiderosi di poter sfruttare una soluzione del genere direttamente integrata sono davvero in tanti.