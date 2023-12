Microsoft Edge semplifica l'apertura dei link in nuove schede

Microsoft ha aggiunto una nuova interessante funzionalità nel browser Edge, nei canali Dev e Canary, soprannominato “Super Drag and Drop”. Tramite Deskmodder, questa permette di aprire in modo più semplice i link ed effettuare ricerche in una nuova scheda. Attualmente, Microsoft Edge consente di aprire collegamenti e immagini in nuove schede facendo clic con il pulsante destro del mouse e selezionando l'opzione corrispondente. Per eseguire la stessa operazione è possibile cliccare sul collegamento con il tasto sinistro del mouse tenendo però premuto il tasto CTRL oppure trascinare direttamente il link sulla tabstrip. Super Drag and Drop aggiungerà una quarta opzione: per aprire una nuova scheda basta fare clic su un collegamento (una porzione di testo o un'immagine) e trascinarlo leggermente di lato, verso l'alto o verso il basso.

Microsoft Edge: come abilitare il Super Drag and Drop

Edge Super Drag and Drop è disattivato per impostazione predefinita e per farlo funzionare è necessario abilitare un flag nella pagina edge://flags, cercando “Super Drag and Drop” nel motore di ricerca. Fatto ciò, basterà impostare il flag su “Enabled” e riavviare il browser. In seguito, accedere alle impostazioni e selezionare “Aspetto”, scorrendo verso il basso sarà quindi visibile l’opzione “Abilita Super Drag and Drop”. È interessante notare che, a differenza del menu del mouse, la nuova opzione Super Drag and Drop di Edge non consente di configurare le eccezioni del sito web. L'unica personalizzazione disponibile è la possibilità di aprire le schede in background (rimani sulla pagina corrente) o in primo piano (vai alla nuova pagina). Microsoft permette inoltre agli utenti di pubblicare i propri feedback sulla funzione, in modo da poterla perfezionare prima del rilascio ufficiale.

Come già accennato, per ottenere questa nuova funzione bisogna scaricare Microsoft Edge Canary, Dev o Beta dal sito web ufficiale di Edge Insider. Le build di anteprima sono disponibili su Windows 10, 11, macOS e Linux.