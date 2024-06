Microsoft Edge migliora lo strumento di cattura integrato

Microsoft Edge dispone di un'utility di screenshot integrata che consente di acquisire qualsiasi schermata nella finestra del browser. Inoltre, è possibile inserire note, salvare gli screenshot e condividerli. Un futuro aggiornamento per il browser introdurrà una versione rielaborata dello strumento di cattura, che includerà più strumenti per acquisire e modificare gli screenshot. Come notato da Deskmodder, le recenti build Canary nel programma Edge Insider hanno introdotto funzionalità ID che consentono di attivare lo strumento screenshot rielaborato. Questo nuovo tool consentirà di acquisire qualsiasi cosa sul display, non solo nella finestra corrente, del browser come nella versione stabile. Ulteriori funzionalità nello strumento aggiornato includono la possibilità di aggiungere forme, pixelare dati sensibili e altro ancora.

Microsoft Edge: come attivare lo strumento di cattura

Naturalmente, Microsoft Edge offre alcune opzioni di personalizzazione extra. Queste includono la possibilità di modificare la scorciatoia per aprire lo strumento screenshot (di default Ctrl + Maiusc + S) e per attivare o disattivare la lente di ingrandimento. Per testare il nuovo tool di Edge, basta seguire alcuni passaggi. In primis, è necessario aggiornare Edge Canary alla versione più recente. Per fare ciò bisogna digitare edge://settings/help e procedere. Per iniziare da zero bisogna invece accedere al sito Edge Insider e scaricare il programma di installazione. In seguito, aprire le Impostazioni, cliccare su Sistema e prestazioni e disattivare Boost avvio. A questo punto, cliccare con il pulsante destro del mouse sull'icona Microsoft Edge Canary e seleziona Proprietà. Cliccare poi sulla scheda Collegamento e selezionare la casella Destinazione. Inserire quindi uno spazio dopo la virgoletta di chiusura e digitare --enable-features=msEdgeScreenshotInWebCapture,msEdgeWebCaptureUniformExperience. Infine, salvare le modifiche e avviare il browser.

Oltre ad aggiungere nuove funzionalità, Microsoft si sta assicurando che il suo browser sia sicuro. Questa settimana, la società ha rilasciato un aggiornamento di sicurezza per Edge 125 nel canale Stable. Questa serve a correggere sette vulnerabilità di Chromium di elevata gravità.