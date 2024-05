Microsoft Edge 125 Beta permetterà di gestire la RAM da usare

All’inizio della settimana, Microsoft ha rilasciato la versione Edge 125 Beta sulle piattaforme supportate. Nelle scorse ore, la società ha svelato dettagli su alcune nuove funzionalità progettate per aiutare gli utenti a gestire la quantità di RAM a cui il browser può accedere sui propri PC. In un post sul blog, l’azienda afferma di aver inserito in Microsoft Edge 125 Beta quelli che chiama controlli delle prestazioni. Per abilitarli, è necessario accedere alle Impostazioni del browser e poi selezionare Sistema e prestazioni. Alla sezione Gestisci prestazioni si troverà quindi il nuovo interruttore Controlli risorse. Una volta attivato, si apriranno nuove opzioni. Una è quella predefinita, che consente di controllare la RAM solo durante le sessioni di gaming su PC. L’altra consente invece di controllare sempre l'utilizzo della RAM su Edge. È presente anche uno slider che consente di impostare una quantità di RAM specifica che il browser può utilizzare.

Microsoft Edge 125 Beta: come funziona il controllo delle risorse

Edge 125 Beta ha anche aggiunto un nuovo monitoraggio RAM alla barra laterale di Browser Essentials. Come rivelato sul blog dell’azienda: “Gli elementi essenziali del browser ti consentono di attivare la modalità efficienza e monitorare l'utilizzo della memoria relativo alle schede in sospensione. E ora, se hai abilitato la nuova impostazione di controllo delle risorse, verrà visualizzata anche la sezione relativa all'utilizzo della RAM. Tieni presente che potrebbero esserci momenti in cui l'utilizzo della memoria sembra essere superiore al limite impostato. Ciò è previsto, Edge fa del suo meglio per mantenere l'utilizzo al di sotto del valore impostato, ma potrebbe non essere sempre in grado di farlo”.

Oltre a questi nuovi controlli delle prestazioni della RAM, Microsoft Edge 125 Beta offre una serie di altre nuove funzionalità. Tra queste vi è la capacità di eliminare automaticamente eventuali schede inattive. Il nuovo aggiornamento assegna inoltre a ciascuna area di lavoro il proprio colore dedicato e viene visualizzato come contorno nella finestra del browser. L’arrivo di Edge 125 nel canale Stabile è atteso per la settimana del 16 maggio 2024.