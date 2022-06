Microsoft Edge: i tab dormienti fanno risparmiare tanta RAM

Al fine di permettere agli utenti che si servono del suo ormai popolarissimo browser di risparmiare risorse preziose sul computer, Microsoft, già da qualche tempo a questa parte, ha reso disponibile su Edge i cosiddetti “tab dormienti”. La funzione consente di alleggerire il quantitativo di RAM occupata dalle schede che non vengono impiegate da oltre due ore.

Microsoft Edge: 273 petabyte di RAM risparmiata per 6 miliardi di schede

I tab dormienti risultano essere indubbiamente molto utili ed evidente dimostrazione della cosa è data dalla rivelazione fatta dal team di Microsoft Edge Dev nelle scorse ore. Tramite un post su Twitter ha per l'appunto fatto sapere che grazie alla feature in questione è stato rilevato un risparmio di oltre 273 petabyte di RAM (273.000 TB) per 6 miliardi di schede (circa 40 MB di memoria per scheda).

Use sleeping tabs to save resources? You aren’t alone! Over the past 28 days on Windows devices, we slept 6 billion tabs resulting in a savings of 273.7 Petabytes of RAM. That’s roughly 39.1 megabytes saved per tab. 😲 pic.twitter.com/hgTcpcMwvh — Microsoft Edge Dev (@MSEdgeDev) June 6, 2022

Anche se può non sembrare molto, 40 MB di RAM sono un dato tutt'altro che di poco conto per chi mantiene decine e decine di schede aperte e non può contare su dispositivi particolarmente performanti. Con la funzionalità in oggetto, invece, anche dei computer dotati di soli 4 GB di RAM possono continuare a funzionare in maniera bene o male fluida in condizioni avverse e senza doversi preoccupare di monitorare costantemente le risorse disponibili.

Da notare che i tab dormienti risultano attivi per impostazione predefinita e possono essere personalizzati, sia per quel che concerne il timer da attivare che per i siti Web su cui abilitare il tutto, intervenendo sulle impostazioni del navigatore, accessibili digitando la stringa "edge:/settings" nella barra degli indirizzi e premendo Invio sulla tastiera, selezionando la voce “Sistema e prestazioni” e poi quella “Ottimizza prestazioni”.