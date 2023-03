Microsoft Edge: crypto wallet a portata di browser in arrivo

In una futura versione del browser Microsoft Edge, che da poco è stato aggiornato con l'aggiunta della funzione Copilot, potrebbe venire implementata una feature particolarmente attesa da parte di tutti gli appassionati al mondo delle criptovalute: un wallet integrato. Di conseguenza, non sarà più necessario ricorrere a un’estensione separata per custodire criptovalute e NFT.

A scoprire la cosa è stato il noto leaker Albacore. La novità non è ancora fruibile da parte di tutti gli iscritti al programma Edge Insider, in quanto si tratta di un test limitato al canale Dev.

Newest in the gauntlet of questionable upcoming Microsoft Edge features, a crypto wallet 💸

Not really sure how to feel about this kind of thing being baked into the default browser, what are your thoughts?

More screenshots of the UI in the next tweet ➡️ pic.twitter.com/GAUPiZGLIY

— Albacore (@thebookisclosed) March 17, 2023