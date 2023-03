Microsoft Edge si aggiorna e introduce Copilot

Nel corso delle ultime ore, Microsoft ha provveduto a rilasciare la versione 111 di Edge, ovvero l’ultima relase stabile del browser dell’azienda, la quale va a introdurre tutta una serie di interessanti modifiche, in primis lo strumento Copilot che aiuta a navigare online in massima sicurezza sfruttando l’intelligenza artificiale.

Microsoft aggiorna Edge alla versione 111 e introduce Copilot

Copilot è infatti uno strumento potenziato da IA che offre informazioni dettagliate riguardo le pagine Web che vengono aperte e mostrate sullo schermo. Vengono quindi forniti suggerimenti e approfondimenti intelligenti contestualizzati per scheda.

Inoltre, Copilot offre aiuto agli utenti per la composizione di email migliori, per eseguire ricerche online più velocemente e per l’apprendimento di nuove competenze.

Tra le altre novità degne di nota che la nuova versione di Edge implementa è poi opportuno segnalare la nuova barra laterale con funzionalità inedite e migliorie varie, come l’implementazione della funzione “Nascondi automaticamente” che va ad aumentare la visibilità dei contenuti evitando di occupare inutilmente spazio sullo schermo.

Nel changelog di Edge 111 vengono menzionati pure Microsoft Feed 365 quando si apre una nuova scheda su Edge, svariati miglioramenti alla modalità di sicurezza avanzata che ora supporta WebAssembly per macOS x64 e Linux x64 e una nuova policy per cancellare i dati in modalità Internet Explorer all’uscita dal browser.

Per scaricare e installare il nuovo aggiornamento di Edge è sufficiente fare clic sul tasto Menu posizionato in alto a destra nella finestra del navigatore, accedere alla sezione Impostazioni dello stesso e aprire la scheda Informazioni su Microsoft Edge, dopodiché l’update viene avviato in maniera del tutto automatica.