Microsoft Edge: arriva la traduzione video in tempo reale

Microsoft Edge sta ottenendo un paio di nuove funzionalità progettate per tutti gli utenti. Alla Build 2024, la società di Redmond ha annunciato l’arrivo della traduzione video in tempo reale. Inoltre, gli utenti potranno anche godere di una migliore protezione contro fughe di dati e vulnerabilità. Per quanto riguarda la traduzione video live, la funzione utilizzerà l'intelligenza artificiale. Tale tecnologia servirà ad per elaborare i video attivi su più siti web per assistere gli utenti con il doppiaggio o i sottotitoli. Secondo Microsoft, il doppiaggio e i sottotitoli video in tempo reale saranno disponibili su diverse piattaforme, come YouTube, Bloomberg, Coursera, LinkedIn, Reuters e non solo. Le lingue supportate includono dallo spagnolo all'inglese e dall'inglese al tedesco, hindi, italiano e spagnolo. La società prevede di aggiungere il supporto per più lingue nei futuri aggiornamenti.

Microsoft Edge: migliorata la sicurezza anche nella versione Business

Anche Microsoft Edge for Business, una modalità speciale introdotta nel 2023, ottiene nuove funzionalità per proteggere i dati all'interno delle aziende. Ciò servirà a prevenire fughe di dati e proteggersi dalle vulnerabilità. Nel prossimo mese, Microsoft Edge riceverà nuovi criteri per bloccare la funzionalità di acquisizione di screenshot su siti web sensibili o protetti. Come ricorda Microsoft: “l’esfiltrazione dei dati nel browser è una delle principali preoccupazioni per le organizzazioni a causa dell’impatto finanziario, reputazionale e operativo. Edge for Business supporterà i criteri di prevenzione degli screenshot impostati su Microsoft 365, Microsoft Defender for Cloud Apps, Microsoft Intune Mobile Application Management e Microsoft Purview”.

Un'altra misura di sicurezza aiuterà gli amministratori IT a garantire che tutte le loro istanze Edge siano aggiornate. Ciò è estremamente importante, considerando che il browser riceve diversi aggiornamenti di sicurezza a settimana per mitigare le vulnerabilità sfruttate in natura. Gli amministratori potranno vedere le istanze di Microsoft Edge obsolete ed eseguire azioni proattive. Ciò include forzare un riavvio, installare aggiornamenti, configurare aggiornamenti automatici o attivare/disattivare funzionalità specifiche. Come le nuove policy per il controllo degli screenshot, anche il nuovo servizio di Edge Management sarà disponibile per gli amministratori IT nelle prossime settimane.