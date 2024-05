YouTube: funzionalità Jump Ahead disponibile per utenti Premium

YouTube sta espandendo la portata della sua funzionalità sperimentale Jump Ahead (Vai avanti) che ha iniziato a testare a marzo con un numero limitato di utenti. Come segnalato dal sito 9to5Google, la funzionalità è ora disponibile per gli utenti YouTube Premium. Jump Ahead è progettata per saltare una parte di video, che di solito viene evitato dagli utenti. Quando si toccherà due volte il video per andare avanti, apparirà un pulsante a forma di pillola chiamato Jump Ahead. Questo porterà direttamente ad un segmento di video più idoneo, sul quale si sofferma la maggior parte degli utenti. Dopo aver toccato il pulsante Jump Ahead, viene visualizzata una sovrapposizione nella parte superiore del video. L'overlay include il badge YouTube Premium e il testo "Salta la sezione comunemente saltata".

YouTube: grazie all’AI l’app indicherà il segmento di video da saltare

La descrizione della funzione nella pagina di YouTube spiega che "Jump Ahead è una funzione solo Premium" che utilizza il know-how dell'intelligenza artificiale di YouTube e guarda i dati per capire "il punto migliore successivo". Tuttavia, esistono alcune limitazioni, in quanto al momento è disponibile solo sull'app YouTube per Android negli Stati Uniti. Può essere abilitato sull'app mobile andando su Impostazioni e poi Prova nuove funzionalità sperimentali. Tale funzione non è comunque disponibile su tutti i video e al momento supporta solo video in inglese. Jump Ahead verrà ritirato dalla pagina degli esperimenti il 1 giugno, ma YouTube non ha indicato se in futuro rilascerà la funzionalità al grande pubblico.

YouTube rilascia periodicamente funzionalità sperimentali che gli utenti Premium possono provare previa attivazione. In genere, queste funzionalità sono disponibili per un periodo limitato con la possibilità di essere rese pubbliche in un aggiornamento futuro. Il gigante dello streaming video ha precedentemente testato la capacità di impedire tocchi accidentali, volume stabile e pressione prolungata per far avanzare rapidamente i video. Probabilmente, entro i prossimi mesi, Jump Ahead arriverà anche per gli utenti europei e sarà disponibile su video in diverse lingue.