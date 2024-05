BitLocker potrebbe essere abilitato di default su Windows 11 24H2

Recentemente Microsoft ha dovuto fare i conti con un errore relativo a BitLocker, che ancora non è riuscito a risolvere. In particolare, si tratta della correzione automatica per i messaggi "0x80070643 - ERROR_INSTALL_FAILURE" durante il tentativo di installare gli aggiornamenti WinRE che correggono una vulnerabilità di crittografia BitLocker. Tuttavia, dall’altro lato, sono state annunciate anche buone notizie per gli utenti. L’azienda di Redmond ha infatti confermato di aver corretto un errore di reporting BitLocker "65000" che interessava principalmente Intune. Ma non è tutto. Il giornale tedesco Deskmodder riferisce che la prossima versione principale del sistema, Windows 11 24H2, potrebbe abilitare BitLocker per impostazione predefinita durante l'installazione.

BitLocker: crittografia di default anche su Windows 11 Home

Deskmodder ha notato il cambiamento durante l'esecuzione di un'installazione di Windows 11 24H2 utilizzando la nuova configurazione riprogettata. Naturalmente, c'è la possibilità di disabilitare la crittografia del dispositivo in Privacy e sicurezza in Impostazioni. Secondo quanto riportato dal sito web: “Windows 11 24H2 viene fornito con una configurazione rivista. La nuova installazione non inizia con le ‘finestre blu’, ma simile a inplace. Ma ciò che può succedere durante una nuova installazione è che le unità possano essere crittografate con BitLocker in background”. Ciò non riguarda solo Windows 11 24H2 Pro e versioni successive, ma tale novità potrebbe riguardare anche Windows 11 Home.

La crittografia delle unità utilizzando BitLocker non è una novità nel panorama dei PC Windows 11. Diversi OEM lo fanno già sui computer versione Pro. È interessante notare che, secondo quanto notato, la crittografia BitLocker predefinita software-based (XTS-AES 128) su Windows porta a una significativa perdita di prestazioni. Ciò vale anche su alcune delle unità dati più veloci, come un SSD PCIe Gen4 NVMe. Inoltre, potrebbe anche accadere di peggio. Un utente ignaro potrebbe non accorgersi del fatto che il proprio dispositivo è crittografato. Infatti, se la chiave viene smarrita o non salvata correttamente, il recupero dei dati crittografati può rivelarsi problematico o potenzialmente impossibile.