Microsoft Edge 121 disponibile al download nel canale stabile

La nuova versione Microsoft Edge 121 è stata rilasciata in via ufficiale per il canale stabile. L'ultimo aggiornamento delle funzionalità per il browser Microsoft aggiunge il tanto atteso supporto AVIF e AV1. Questa novità offre una migliore compressione e immagini di qualità superiore. Gli utenti possono usufruire di tempi di caricamento più rapidi e di contenuti multimediali di migliore qualità sui siti web. La seconda grande novità riguarda gli e-tree in Wallet. Gli utenti che hanno effettuato l'accesso a Microsoft Edge con un account personale (MSA) possono far crescere un seme virtuale in un albero con Wallet. Una volta cresciuto, viene piantato un vero albero. Gli amministratori possono controllare la disponibilità utilizzando la policy EdgeWalletEtreeEnabled. Oltre a queste funzionalità, il nuovo Microsoft Edge 121 aggiunge correzioni di sicurezza e diverse modifiche al browser.

Microsoft Edge 121: le altre novità del changelog

Come già accennato, il nuovo aggiornamento introduce nuove funzionalità. Ad esempio, Microsoft Edge 121 esegue la migrazione dell'esperienza degli aggiornamenti in Browser Essentials. Gli avvisi sugli aggiornamenti Edge disponibili verranno ricevuti da Browser Essentials anziché dalla pagina Impostazioni per una migliore visibilità ed esperienza. L’azienda di Redmond ha poi introdotto nuove politiche di protezione dagli errori di battitura degli URL. Tale funzionalità avvisa gli utenti se è presente un nome di dominio popolare digitato in modo errato che potrebbe indirizzare gli utenti su una pagina web dannosa. Gli amministratori possono controllare la disponibilità e configurare la protezione dagli errori di battitura del sito Web utilizzando le policy PreventTyposquattingPromptOverride e TyposquattingAllowListDomains. Microsoft Edge 121 permette anche di abilitare il branding organizzativo in Edge for Business.

Edge 121 offre infine sei aggiornamenti di sicurezza specifici del browser. Per scoprire tutte le informazioni relative al tali update è possibile consultare la pagina “Aggiornamenti di sicurezza” Microsoft Edge si aggiornerà automaticamente al successivo riavvio. Tuttavia, è possibile forzare l'installazione dell'ultima versione aprendo edge://settings/help. La versione desktop del browser è disponibile su Windows 10, 11, macOS e Linux.