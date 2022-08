Microsoft Edge 104 importa facilmente i dati da Chrome

Microsoft ha pubblicato la distribuzione 104 del browser Edge strizzando particolarmente l'occhio agli utenti Google Chrome.

Infatti, come è possibile leggere dal changelog ufficiale dell'aggiornamento, adesso viene data la possibilità di importare i propri dati da Chrome senza la necessità di installare il browser Google. Tutto quello che bisogna fare è effettuare l'accesso con l'account della grande G, in modo da sincronizzare subito tutti i propri dati.

Microsoft Edge 104: ulteriore apertura agli utenti Google Chrome

La novità riflette la nuova filosofia Microsoft volta a garantire la maggiore compatibilità possibile dei suoi software e prodotti anche con soluzioni della concorrenza. D'altra parte c'è anche la necessità di attirare un'utenza abituata appunto all'utilizzo di Chrome e l'apertura di un sistema di importazione dei dati che non necessiti dell'installazione del browser Google è un chiaro segnale in quella direzione.

Per il resto, dell'altra novità di questa distribuzione abbiamo già parlato. Per ricordare, Microsoft Edge 104 include una nuova funzione di sicurezza avanzata, che permette di personalizzare ulteriormente in che modo il browser debba comportarsi durante la navigazione in siti non considerati sicuri, dando la possibilità all'utente di selezionare fra tre differenti modelli di protezione.

