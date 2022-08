Microsoft Edge potenzia la sicurezza con l'ultimo aggiornamento

Interessante aggiornamento per la release pubblica di Microsoft Edge. Il colosso di Redmond ha pubblicato una nuova versione, già disponibile dallo scorso mese per gli utenti iscritti al programma Insider, che abilita la possibilità di attivare un'opzione per una maggiore sicurezza in più quando si naviga in rete.

Oltre a risolvere diversi bug e migliorare le performance, la build 104.0.1293.44 permette di attivare una nuova funzione di protezione, pensata per le connessioni più a rischio. Attivarla è abbastanza semplice.

Microsoft Edge: come attivare la nuova funzione di sicurezza

Per attivare la nuova opzione, basta aprire il browser Edge, il menu "Impostazioni" e infine, alla voce "Privacy", si potrà scegliere per una nuova protezione dal rilevamento definita "Rigida" che assicura:

Il blocco della maggior parte dei tracker di tutti i siti

Una personalizzazione minima dei contenuti e degli annunci pubblicitari

Blocco possibile di alcune parti dei siti web

Blocco totale dei tracker ritenuti dannosi

In alternativa, si può sempre scegliere tra l'opzione "Bilanciato", attiva di default, e una protezione "Di base" che consente la maggior parte dei tracker in tutti i siti e garantisce contenuti e annunci personalizzati. In ogni caso, viene sempre assicurato il blocco dei tracker ritenuti dannosi.

La protezione dei browser internet può tuttavia non sempre essere sufficiente, per questo è opportuno dotarsi di una soluzione antivirus premium. F-Secure Total, disponibile per PC, Mac, Android e iOS, lo paghi con il 50% di sconto sull'abbonamento annuale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.