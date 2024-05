Microsoft e Sanctuary AI creeranno modelli AI per robot umanoidi

Microsoft continua stringere partnership con aziende che lavorando su modelli e servizi di intelligenza artificiale. L’ultima collaborazione annunciata dalla società di Redmond è quella con la startup Sanctuary AI di Vancouver. In un comunicato stampa, Microsoft e Sanctuary AI hanno dichiarato che questa nuova partnership è specificatamente finalizzata alla creazione di un modello di intelligenza artificiale che possa funzionare per robot generici di tipo umanoide. Lanciata nel 2018, Sanctuary AI ha sviluppato i suoi robot Phoenix che utilizzano il suo sistema di controllo Carbon AI. La società ha appena annunciato la settima generazione dei suoi robot Phoenix la scorsa settimana. L'intelligenza artificiale Carbon dovrebbe consentire a questi robot di svolgere compiti complessi in autonomia.

Microsoft: Sactuary AI avrà accesso ai servizi di Azure

Le due aziende hanno ricordato che questa nuova partnership consentirà a Sanctuary AI di utilizzare i servizi cloud Azure di Microsoft per “formazione, inferenza, networking e archiviazione”. Ashley Llorens, vicepresidente aziendale e amministratore delegato di Microsoft Research, ha espresso soddisfazione per tale accordo. Come dichiarato nel comunicato stampa appena rilasciato: “siamo entusiasti di lavorare con Sanctuary AI per accelerare l'innovazione dei modelli di intelligenza artificiale e la ricerca sull'intelligenza artificiale incorporata in aree come il ragionamento, la pianificazione e la collaborazione uomo-agente. Attraverso la nostra collaborazione, Sanctuary AI avrà accesso all'infrastruttura e ai servizi di Microsoft Azure mentre esplora il futuro dei robot generici che possono fornire assistenza in vari casi d’uso e settori”. Sebbene il comunicato offra informazioni interessanti sull’accordo, ad oggi, né Microsoft, né Sanctuary AI hanno voluto rivelarne i dettagli finanziari.

Oltre a Sanctuary AI, Microsoft ha già stretto altre partnership con altre aziende del settore. In primis, continua a essere un investitore importante, ma non maggioritario, in OpenAI. Modelli come GPT (per i prompt di testo) e DALL-E (per le immagini) si trovano infatti nei prodotti dell’azienda di Redmond, come comunicato stampa. Voci recenti sostengono che le due società stiano lavorando a un progetto di super computer AI con il nome in codice Stargate. Più recentemente, Microsoft ha annunciato una partnership con Mistral AI con sede in Francia. I clienti Azure AI di Microsoft possono ora accedere ai LLM di Mistral AI sui server cloud di Microsoft. Secondo quanto riferito, Microsoft ha effettuato anche un investimento finanziario minore, ma sconosciuto, in Mistral AI.