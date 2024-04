Copilot per Microsoft 365 include il modello GPT-4 Turbo

Solo pochi giorni fa, Microsoft ha annunciato una serie di nuove e imminenti funzionalità per il servizio di assistente AI Copilot for Microsoft 365. Tuttavia, nelle scorse ore, l'azienda ha annunciato a sorpresa qualche altra novità per questo servizio. In un recente post sul blog di Microsoft 365, la società ha annunciato che a partire da ora, Copilot per Microsoft 365 offrirà accesso prioritario al modello di linguaggio di grandi dimensioni più potente di OpenAI, GPT-4 Turbo. L'azienda aveva precedentemente aggiunto il supporto per GPT-4 Turbo alla versione gratuita di Copilot. OpenAI ha rivelato per la prima volta GPT-4 Turbo nel novembre 2023. Tale modello un'ampia finestra di contesto da 128K. Ciò significa che un messaggio di testo può essere lungo fino a 300 pagine, se necessario.

Copilot per Microsoft 365: più immagini disponibili su Microsoft Designer

Questa modifica al modello verrà applicata sia alla versione web, sia alla versione business. Microsoft ha aggiunto di aver ora rimosso i limiti al numero di chat e di turni che è possibile digitare in Copilot per Microsoft 365. Oltre a GPT-4 Turbo e all'eliminazione della chat e dei limiti di svolta, Microsoft ha annunciato che a partire da maggio aumenterà il numero dei potenziamenti giornalieri per la generazione di immagini per Microsoft Designer all'interno di Copilot per Microsoft 365. Attualmente, i potenziamenti di immagine sono limitati a 15 al giorno, ma a maggio saranno aumentati a 100 al giorno.

Microsoft afferma che tutte queste nuove aggiunte e miglioramenti verranno implementati in primis sulla versione web di Copilot. A questa seguiranno le app mobili Copilot, la versione per Windows e per il browser web Edge. Infine, la società ha già annunciato che, alla fine di questo mese, aggiungerà il supporto per l'utilizzo dei dati di lavoro basati su Copilot per le app di produttività di Microsoft, tra cui Word, Outlook, Excel e PowerPoint.