Microsoft dice addio a Test Base da giugno 2024

Microsoft ha deprecato Test Base per Microsoft 365. Questo servizio Azure cloud based per l’application testing ha raggiunto la fine del suo ciclo di vita. L'azienda ha invitato gli utenti a esportare i propri dati prima del 31 maggio 2024 per evitare di perderli (tutto verrà eliminato il 1 giugno 2024). Microsoft ha recentemente pubblicato una notifica sulla deprecazione del servizio nell'elenco ufficiale delle funzionalità deprecate. Inoltre, come riportato sul blog ufficiale: “Test Base raggiungerà l'EOL il 31 maggio 2024. Il processo di fine vita (EOL) per il servizio Test Base per Microsoft 365 è iniziato il 4 marzo 2024. Da questa data, non verranno rilasciate nuove funzionalità o aggiornamenti per Test Base. Gli utenti esistenti manterranno l'accesso al servizio e ai propri dati fino al 31 maggio 2024. Durante questo periodo, il servizio è disponibile per testare, esportare dati e prendere le disposizioni necessarie per la transizione”.

Microsoft: le migliori alternative a Test Base

Microsoft afferma di aver deprecato Test Base per Microsoft 365 perché Windows 11 ha risolto "un'alta percentuale di problemi di compatibilità delle applicazioni". Di conseguenza, non sono più necessari servizi di test delle app basati su cloud. Ora Microsoft vuole riallocare i propri investimenti e risorse su prodotti più importanti. Sebbene non esistano alternative individuali a Test Base, Microsoft suggerisce App Assure per risolvere i problemi di compatibilità e il Security Update Validation Program (questo fornisce accesso anticipato alle patch di sicurezza negli aggiornamenti cumulativi mensili per la convalida). Inoltre, l’azienda di Redmond cita anche altre soluzioni self-host, come Azure DevTest Labs, Security Update Guide e Office Deployment Tool.

Test Based non è l’unica funzionalità deprecata da Microsoft. Recentemente, l’azienda di Redmond ha deciso di deprecare anche il sottosistema Windows per Android, i certificati di autenticazione del server TLS con chiavi RSA brevi e le API NPLogonNotify.