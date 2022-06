Microsoft Defender: zero falsi positivi, ma c'è di meglio

Microsoft Defender è ritenuto come uno dei migliori antivirus a costo zero per Windows e effettivamente il fatto che sia integrato direttamente nell'OS di casa Microsoft lo rende una soluzione piuttosto efficace, pur gravando sulle prestazioni del sistema operativo sui PC di fascia bassa. Purtroppo, però, non è totalmente affidabile, come dimostra la più recente classifica di AV-Comparatives.

Microsoft Defender: AV-Comparatives non segnala falsi positivi, ma sono migliori altri antivirus

Nelle scorse ore, infatti, sono stati pubblicati i risultati dei test eseguiti nel periodo compreso tra febbraio e maggio 2022 dalla nota azienda che si occupa di comparare antivirus, con cui è stata valutata in maniera particolare la protezione durante l’uso quotidiano e il numero di falsi positivi. Nell’ultima categoria spicca Microsoft Defender, ma non si tratta della migliore soluzione antivirus in generale, in quanto non è l'unico dato di cui occorre tenere conto.

Un buon antivirus, infatti, non deve solo rilevare i malware tramite firme, ma deve pure essere capace di garantire il giusto livello di protezione durante la navigazione in Rete, andando a bloccare l’accesso a siti Web infetti con la scansione degli URL.

Per cui, in base ai risultati del test effettuato su Windows 10 che simula le condizioni d’uso quotidiano di Internet da parte dell’utente (proprio per questo denominato "Real World Protection"), gli unici due antivirus senza falsi positivi sono ESET e Microsoft Defender, ma a bloccare tutti i malware sono stati invece Avira, NortonLifeLock e TrendMicro, i quali sono a quanto pare capaci di garantire una percentuale di protezione pari al 100%.