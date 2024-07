Tool VS Robocall: l’offerta di Incogni arriva al momento giusto

Tool VS Robocall: non è il titolo di un nuovo film di fantascienza. Le chiamate automatiche dai call center sono ormai una continua scocciatura. Soltanto uno strumento estremamente efficace può porre fine a questa sciagura dei tempi moderni.

Solitamente hanno finalità di marketing, ma a volte portano con sé il rischio di truffe telefoniche. Anche se ti iscrivi al Registro delle Opposizioni, il problema non si risolve. E qui entra in gioco Incogni, il miglior strumento del momento per combatterle.

Tool VS Robocall: Incogni vince la battaglia

Se ricevi chiamate ogni due minuti, il tuo numero potrebbe essere finito online senza il tuo consenso. Il modo per fermare queste continue scocciature è cancellarlo dai database online. Ora, non ti servono le abilità di un agente segreto per farlo: basta utilizzare Incogni.

Lo strumento offre un servizio di abbonamento per eliminare i tuoi dati personali online, inclusi i numeri di cellulare. Abbonandoti al piano annuale, risparmi il 50% per un costo di soli 6,99 euro al mese. Incogni si occupa di tutto, dall'attivazione al contatto con i data broker, così puoi dire addio alle chiamate indesiderate.

L’offerta è davvero allettante, con 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. In pratica, puoi provare il servizio, vedere se funziona per te, e se non sei soddisfatto, hai un mese per ripensarci.

Incogni lavora dietro le quinte: una volta attivato il servizio e concesse le autorizzazioni necessarie, il tool inizia a operare contattando direttamente i data broker. Questi sono gli “arcinemici” che gestiscono i dati degli utenti online. Incogni si assicura che i tuoi dati vengano cancellati e ti invierà periodicamente un report per aggiornarti sui risultati.

Combattere le chiamate automatiche non è mai stato così semplice. Grazie a Incogni, puoi finalmente avere la tua rivincita contro queste fastidiose telefonate. Con un costo mensile accessibilissimo, è l'offerta ideale se vuoi proteggere i tuoi dati personali e vivere senza disturbi. Tool VS Robocall diventa quindi una battaglia vinta quasi senza sforzo. Basta una piccola spinta iniziale e Incogni fa il resto del lavoro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.