Microsoft Defender grava sulle prestazioni di Windows

Microsoft Defender viene considerato dai più come uno dei migliori antivirus basilari e gratuiti per Windows, in quanto sufficientemente efficace, integrato direttamente nel sistema operativo e facile da usare. Tuttavia i dati recentemente diffusi da AV-Comparatives dimostrano che le cose non stanno esattamente in questo modo, o quantomeno che potrebbero esserci grandi margini di miglioramento.

Microsoft Defender: penultimo classificato nei test antivirus

Sulla base dei test che la nota società di comparazione antivirus ha effettuato ad aprile 2022, infatti, sembra che Microsoft Defender vada a intaccare enormemente le prestazioni dell'OS sui computer di fascia bassa.

Andando più nel dettaglio, l'azienda ha eseguito i propri test su un computer con Windows 10 versione 21H2 completamente patchato, alimentato da un processore Intel Core i3, con 4 GB di RAM e disco SSD per l’archiviazione.

I test includevano operazioni e attività comuni, tra cui la copia dei file, l'archiviazione e l'estrazione di archivi, l'installazione o la disinstallazione di applicazioni, la navigazione su siti Web e l'avvio di programmi. Inoltre, AV-Comparatives ha eseguito dei test di benchmark usando il software PC Mark 10 Professional per misurare l'impatto del sistema durante l'utilizzo nel mondo reale.

Complessivamente, sono stati testati i seguenti prodotti antivirus.

Avast Free Antivirus 22.3

AVG Free Antivirus 22.3

Avira Prime 1.1

Bitdefender Internet Security 26.0

ESET Internet Security 15.1

G Data Total Security 25.5

K7 Total Security 16.0

Kaspersky Internet Security 21.3

Malwarebytes Premium 4.5

McAfee Total Protection 25.5

Microsoft Defender 4.18

NortonLifeLock Norton 360 Deluxe 22.22

Panda Free Antivirus 21.01

TotalAV Antivirus Pro 5.16

Total Defense Essential Antivirus 13.0

Trend Micro Internet Security 17.7

VIPRE Advanced Security 11.0

Quel che ne è risultato è stato che Microsoft Defender è arrivato penultimo nella valutazione, appena sopra Total Defense Anti-Virus, non essendo stato in grado di spiccare in nessuna delle categorie di riferimento, andando particolarmente male per quel che concerne la copia dei file e l'installazione delle applicazioni, il che ha appunto comportato un notevole impatto sulle prestazioni del sistema.