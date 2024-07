Con l'antivirus di Norton nessuno ruberà le tue credenziali online

Tra le minacce più diffuse del web odierno c'è sicuramente il furto delle credenziali, con cui le persone accedono a social, caselle email, home banking ecc. Con il nostro smartphone e PC ogni giorno siamo esposti a questi pericoli: dotarsi di un buon antivirus per difendersi da attacchi ransomware, phishing e social engineering è perciò fondamentale. Norton antivirus è fatto apposta per questo.

Furto delle credenziali: come Norton ti protegge

Gli hacker hanno ben chiaro quali sono i loro obiettivi: password, codici, informazioni sulle carte di credito. Tutto ciò che può estorcere denaro dal povero malcapitato. Per riuscire nel loro intento, gli hacker possono agire con metodi molto diversi: basta cliccare su un link malevolo, oppure lasciare non protette le credenziali dell'home banking per vedersi prosciugato il conto.

Ecco, per evitare tutto questo c'è un prodotto come Norton. Nello specifico, Norton 360 Advanced, una delle soluzioni migliori in commercio per proteggere la propria identità e le relative credenziali online. Sono sufficienti 3,75 euro al mese per 12 mesi: con questa spesa modesta avrai tutta le protezione che ti serve per scongiurare ogni pericolo.

Non solo: questo pacchetto offre tutta una serie di funzionalità aggiuntive, tra cui password manager, VPN, protezione minori e monitoraggio del Dark Web. Inoltre, il nuovo servizio di assistenza di Norton dà un valido aiuto per il ripristino dell'identità. Un supporto importante.

E nel caso in cui Norton non dovesse essere all'altezza delle aspettative, c'è sempre la garanzia di rimborso completo entro 60 giorni. Ma ne siamo sicuri: non rimpiangerai di aver dato fiducia a questo strumento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.