Incogni in offerta a metà prezzo: ecco cosa fa il tool

Nell’era digitale moderna, truffe e violazioni della privacy sono all’ordine del giorno. Ecco perché Incogni, che ora è in offerta a metà prezzo, gioca un ruolo importante nel salvaguardare le nostre preziose informazioni personali. Che si tratti di evitare che le aziende usino i vostri dati senza consenso o di eliminare tracce digitali compromettenti, è evidente che la protezione della privacy è diventata una priorità.

Cos’è Incogni? È un servizio automatizzato che, tramite pochi clic, permette di cancellare i dati personali dal web. Prendete una tazza di caffè, rilassatevi sul divano e lasciate che sia il tool a fare il lavoro.

Offerta a metà prezzo: protezione per tutti i membri della famiglia

Incogni propone anche il piano Famiglia e Amici, scontato del 50%, che permette di aggiungere fino a quattro persone all’abbonamento. Pensate a genitori influencer in erba o amici un po' troppo fiduciosi: loro non saranno più il bersaglio preferito dei truffatori online. Incogni consente protezione estesa, portando la sicurezza a ogni membro della famiglia.

Il servizio funziona con un approccio completamente automatizzato, contattando direttamente i broker di dati e chiedendo la cancellazione delle informazioni sensibili dai loro database. Un’interfaccia utente semplice e intuitiva permette di sapere esattamente chi ha i tuoi dati e quali vuoi far sparire. Basta registrarsi su incogni.com, fornire alcune informazioni e autorizzare il servizio. Dopo, non dovrete più preoccuparvi del resto.

C’è poi una notizia che farà saltare di gioia chi ha criticato l’impossibilità di rimuovere più di un contatto per volta. Ora Incogni permette di eliminare fino a tre indirizzi email, fisici e numeri di telefono.

Con la protezione della privacy sempre più fondamentale, Incogni è l’arma più potente contro l’invasione della nostra vita privata. Questo tool non solo agevola la gestione dei dati personali, ma offre anche una sicurezza estesa alle persone a noi più care. Considerando che è anche in offerta a metà prezzo, è difficile pensare a una motivazione migliore per iniziare a usarlo subito.

