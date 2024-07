VPN e antivirus a prezzo stracciato con i piani Norton 360

Se desideri una protezione completa dalle minacce online, al giorno d'oggi un buon antivirus non è più sufficiente. L'ideale sarebbe affidarsi ad una soluzione all-in-one, in grado di proteggere i dispositivi dai nuovi potenti virus e da occhi indiscreti.

Tra le migliori piattaforme in questo senso si annovera Norton 360, progettata da Norton Antivirus per una maggiore sicurezza e privacy online. Al momento i piani di dodici mesi sono in sconto fino al 66%, con prezzi a partire da 2,50 euro al mese, l'equivalente di 29,99 euro in un anno.

Norton 360: i piani di 12 mesi in sconto fino al 66%

L'offerta di Norton 360 prevede tre diversi piani: Standard, Deluxe, Advanced. Il piano Standard offre una protezione completa contro virus, malware e ransomware, un robusto password manager, un servizio di backup del PC nel cloud e una VPN premium. A grandi linee, si tratta dell'offerta base.

Per ottenere funzionalità extra come Protezione minori e il monitoraggio del dark web, occorre sottoscrivere il piano Deluxe. Disponibile in offerta a 2,92 euro al mese, l'equivalente di 34,99 euro per un anno, aggiunge inoltre giga extra per il servizio di backup, mettendo a disposizione di ciascun utente 50 Giga.

Chiudiamo infine con il nuovo piano Advanced, in offerta a 3,75 euro al mese per 12 mesi, con 200 GB di backup del PC nel cloud, una licenza valida per 10 PC, Mac, tablet o telefoni, più un'assistenza professionale in caso di furto del portafoglio e dell'identità, a cui si aggiunge anche la funzionalità extra Social Media Monitoring.

Le offerte sui piani Norton 360 sono disponibili su questa pagina dedicata del sito Norton Antivirus.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.