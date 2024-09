Microsoft Defender: aggiornate ISO di installazione per Windows

Microsoft ha rilasciato gli aggiornamenti Patch Tuesday di settembre 2024 per Windows 10 e Windows 11 (versioni 21H2 e 22H2 e 24H2). Sebbene questi riguardino principalmente problemi di sicurezza, aggiungono anche nuove funzionalità e correzioni di bug. Oltre a ciò, l’azienda ha anche rilasciato l'aggiornamento OOBE (KB5043939), ma solo per la versione 24H2. Microsoft ha poi ha pubblicato un aggiornamento di Setup (KB5043353) e un aggiornamento WinRE (KB5043355), sempre per la versione 24H2. L’azienda ha anche pubblicato un nuovo aggiornamento Microsoft Defender. Questo pacchetto di aggiornamento è necessario in quanto un'immagine di installazione di Windows potrebbe contenere vecchie definizioni anti-malware e file binari software obsoleti.

Oltre a una migliore sicurezza, questi aggiornamenti possono anche fornire vantaggi in termini di prestazioni. Microsoft sta fornendo le ultime definizioni di sicurezza per le immagini Windows tramite la versione di aggiornamento dell'intelligence di sicurezza 1.417.472.0. La versione del pacchetto Microsoft Defender è 1.413.494.0.

Microsoft Defender: pubblicate linee guida su violazione dei dati NPD

L’azienda di Redmond ha anche fornito un link alle sue linee guida dettagliate sulla recente violazione dei dati NPD che ha fatto trapelare SSN, indirizzi di casa e altro ancora di oltre 150 milioni di persone. Nel documento di supporto che descrive il nuovo aggiornamento, Microsoft spiega: “le prime ore di una distribuzione di Windows appena installata possono lasciare il sistema vulnerabile a causa di una lacuna di protezione di Microsoft Defender. Questo perché le immagini di installazione del sistema operativo potrebbero contenere binari software antimalware obsoleti. [..] I dispositivi che utilizzano l'antivirus integrato di Windows o un'altra soluzione di sicurezza possono trarre vantaggio da questi aggiornamenti. Gli aggiornamenti di Defender contengono anche correzioni critiche delle prestazioni che miglioreranno l'esperienza utente. [..]”.

Dal bollettino sulla sicurezza di Microsoft Defender, si apprende che l'aggiornamento di intelligence sulla sicurezza versione 1.417.472.0 è stato rilasciato il mese scorso. Aggiunge rilevamenti di minacce per vari trojan, ransomware, adware e backdoor exploit e non solo. Per chi se lo stesse chiedendo, attualmente l'ultimo aggiornamento di intelligence è la versione 1.419.109.0.