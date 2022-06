Microsoft Defender: adesso è disponibile per i singoli utenti

C’è un’importante novità in casa Microsoft che è stata annunciata proprio nelle scorse ore: l’antivirus Microsoft Defender integrato in Windows è adesso disponibile per i singoli utenti, il che significa che può essere usato su qualsiasi computer con il sistema operativo del colosso di Redmond, ma pure su macOS e su device mobile Android e iOS/iPadOS.

Microsoft Defender: disponibile per Windows, macOS, Android e iOS/iPadOS

Rispetto alla versione integrata in Windows, parte dell’app Sicurezza del sistema operativo, questa nuova versione offre una protezione multi-piattaforma per gli abbonati a Microsoft 365 Personal o Family. In precedenza, Microsoft Defender era incluso solo nelle versioni business di Microsoft 365

Si denotano poi delle differenze di funzionamento tra i vari sistemi operativi supportati: su iOS/iPadOS non c’è nessuna protezione antivirus, ma solo la protezione contro il phishing, mentre su Android può essere eseguita la scansione del dispositivo per individuare la presenza di malware e la versione per Windows si presenta come una dashboard centralizzata. Ad ogni modo, Microsoft ha promesso che prossimamente arriveranno pure altre funzionalità per tutte le piattaforme supportate.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto dichiarato da Vasu Jakkal, vicepresidente aziendale della sicurezza di Microsoft, riguardo l’importante passo compiuto.

L'espansione del nostro portfolio di sicurezza con Microsoft Defender per utenti singoli è la naturale ed entusiasmante progressione del nostro viaggio come azienda di sicurezza. Questo è solo l'inizio. Guardando al futuro, continueremo a riunire più protezioni in un'unica dashboard, comprese funzionalità come la protezione dal furto di identità e la connessione online sicura.

Nel caso in cui le prestazioni di Microsoft Defender non dovessero convincere, è eventualmente possibile optare per un’altra soluzione antivirus multi-piattaforma, com nel caso dell’ottimo Norton 360 Premium.