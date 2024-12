Microsoft corregge definitivamente un recente bug di Office 365

Microsoft ha implementato una correzione per un problema noto che provocava errori casuali "Prodotto disattivato" per i clienti che utilizzano le app di Office 365. Molti utenti sul sito web della community di Microsoft e su Reddit avevano infatti ricevuto degli avvisi di "Prodotto disattivato" nelle app della suite. Come ha spiegato l'azienda quando ha riconosciuto il bug giovedì, gli errori vengono attivati ​​da modifiche alle licenze avviate dagli amministratori.

Il problema noto si verifica quando si passa da un abbonamento a Office 365 E3 a Microsoft 365 E3. Lo stesso vale quando gli utenti vengono spostati tra gruppi di licenze, tra cui Azure Active Directory o gruppi di sicurezza locali sincronizzati. Può anche essere attivato dagli amministratori che modificano le impostazioni della licenza o del piano di servizio, rimuovendo e aggiungendo di nuovo utenti ai gruppi di licenze o attivando il piano di servizio "Ultima versione delle app desktop" nell'abbonamento a Microsoft 365. Nei giorni scorsi, Microsoft ha affermato che il bug che causava questi avvisi di disattivazione è stato risolto. Come si legge sul sito ufficiale di Microsoft: "Il team di ingegneri ha distribuito una patch sul lato del servizio per risolvere le disattivazioni impreviste del prodotto".

Microsoft: le altre soluzioni temporanee per risolvere il problema di Outlook

Microsoft fornisce anche diverse soluzioni temporanee per i clienti interessati che non hanno ancora ricevuto la correzione. Basta ad esempio cliccare sul pulsante "Riattiva" sul banner di errore e accedere quando richiesto. In alternativa, gli utenti possono disconnettersi da tutte le app di Microsoft 365, chiuderle e riavviarle prima di accedere nuovamente per risolvere il problema di disattivazione. Se gli errori persistono, è consigliato contattare i propri amministratori per chiedere loro di controllare il portale di gestione degli abbonamenti di Microsoft 365 e verificare se il loro abbonamento è scaduto. Per un'ulteriore risoluzione dei problemi, agli utenti interessati viene anche chiesto di fornire i registri archiviati nella directory %temp%/diagnostics per supportare i tecnici.

Negli ultimi mesi, Redmond ha anche condiviso una correzione temporanea per un problema noto con Microsoft 365. Questo che causava il blocco o l'arresto anomalo di Outlook classico durante la copia di testo. Inoltre, ha corretto un altro bug che bloccava le app di Microsoft 365 durante la digitazione o il controllo ortografico di un testo.