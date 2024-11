Microsoft Outlook consentirà di creare temi AI personalizzati

Microsoft ha annunciato che Outlook sta ottenendo una nuova funzionalità che consentirà di usare l'intelligenza artificiale generativa per creare temi in base alle preferenze dell’utente. I temi AI sono disponibili per gli utenti Microsoft Outlook che hanno un abbonamento consumer Copilot Pro e account aziendali con Copilot abilitato. Sono disponibili su iOS, Android, Windows, Mac e sul web. Con Themes by Copilot, è possibile creare un tema ispirato a oltre 100 località o creare un tema basato sulla propria località. Si può anche decidere di aggiornare il tema automaticamente ogni poche ore, ogni giorno, ogni settimana o ogni mese.

Microsoft Outlook: i possibili stili dei nuovi temi AI

Una volta generato un tema su Microsoft Outlook, gli utenti possono scegliere di visualizzarlo in uno stile realistico, dipinto a olio o cartone animato. Come riportato sul blog di Microsoft: "Se hai abilitato i permessi di posizione in Outlook, il tema La mia posizione ti offrirà immagini ispirate in modo unico alla tua località, che si aggiorneranno dinamicamente per te mentre esci per un viaggio o una vacanza. Allo stesso modo, un tema dinamico basato sul meteo verrebbe aggiornato per riflettere le condizioni meteo attuali del luogo in cui ti trovi". Gli utenti possono accedere ai temi AI tramite le Impostazioni di Microsoft Outlook. Sebbene la nuova capacità AI non offra alcuna funzionalità aggiuntiva, fornisce un modo divertente per personalizzare l’app di posta elettronica. La nuova aggiunta è un punto a favore di Outlook poiché, il suo principale competitor, Gmail, non offre ancora tale funzionalità (potrebbe farlo in futuro).

L'annuncio di giovedì arriva un giorno dopo che Microsoft ha introdotto funzionalità basate sull'intelligenza artificiale in Notepad e Paint. Gli Insider di Windows avranno ad esempio accesso allo strumento "Rewrite". Quest’ultimo consentirà loro di riformulare frasi, modificare il tono e modificare la lunghezza del contenuto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Per quanto riguarda Paint, gli Insider avranno accesso a nuovi strumenti di modifica delle immagini AI. Vi è poi una nuova funzionalità di cancellazione generativa consente di rimuovere oggetti indesiderati dalla grafica. Microsoft sta lanciando le due funzionalità in anteprima su Windows 11 negli Stati Uniti, in Francia, nel Regno Unito, in Canada, in Italia e in Germania.