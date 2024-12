Microsoft: avviso urgente per aggiornare il link dell'installer .NET

Microsoft sta costringendo gli sviluppatori .NET ad aggiornare rapidamente le loro app e pipeline di sviluppo in modo che non utilizzino domini "azureedge.net" per installare componenti .NET. Infatti, a breve, il dominio non sarà disponibile a causa del fallimento e dell'imminente chiusura del provider CDN Edgio. In particolare, i domini "dotnetcli.azureedge.net" e "dotnetbuilds.azureedge.net" saranno disattivati ​​nei prossimi mesi. Ciò potrebbe interrompere la funzionalità dei progetti che si basano sui domini. Tale modifica riguarda gli sviluppatori che utilizzano programmi di installazione .NET residenti sui domini interessati. Lo stesso vale per le organizzazioni che utilizzano GitHub Actions o Azure DevOps con pipeline personalizzate che utilizzano tali domini, Docker e script con file e codice che fanno riferimento ai domini ritirati e altro ancora.

Come spiega Microsoft nel suo blog: "manteniamo più istanze di Content Delivery Network (CDN) per la distribuzione di build .NET. Alcune terminano inazureedge.net. Questi domini sono ospitati da edg.io, che presto cesserà le operazioni a causa della bancarotta. Siamo tenuti a migrare a una nuova CDN e utilizzeremo nuovi domini in futuro. È possibile che i domini azureedge.net subiscano tempi di inattività nel breve termine. Prevediamo che questi domini saranno ritirati definitivamente nei primi mesi del 2025".

Microsoft: Azure DevOps Server verrà aggiornato all’inizio del 2025

L’azienda di Redmond consiglia agli sviluppatori potenzialmente interessati di cercare nel loro codice, script e configurazioni riferimenti ad azureedge.net e dotnetcli.blob.core.windows.net e sostituirli con builds.dotnet.microsoft.com. Durante la transizione, i nuovi domini saranno gestiti da una combinazione di Edgio, Akamai e Azure Front Door. La società lavora invece per consolidare il modello di distribuzione finale con altri provider CDN. I team CI/CD devono garantire che GitHub Actions (actions/setup-dotnet) e le attività di Azure DevOps siano aggiornate alle versioni che supportano i nuovi domini, mentre gli aggiornamenti per Azure DevOps Server sono previsti per l'inizio del 2025.

Inoltre, dato che ora verranno utilizzati nuovi domini CDN, i firewall devono essere impostati per consentire il traffico dalle nuove posizioni (builds.dotnet.microsoft.com e ci.dot.net). Redmond nota che la tempistica è piuttosto sfortunata, poiché agli utenti interessati viene chiesto di agire durante le festività. Rich Lander, Program Manager di Microsoft .NET. ha inoltre ricordato che non è possibile trasferire semplicemente i domini e continuare a utilizzarli. Secondo Lander: "abbiamo posto la stessa domanda. Ci è stato detto che questa opzione non era disponibile. Non abbiamo altre informazioni al riguardo".

La risposta di Lander sembra confusa. Infatti, Scott Hanselman di Microsoft ha confermato che l’azienda ha già ottenuto la proprietà dei domini, affermando che "nessun'altra parte avrà mai accesso all'uso di questi domini". Possedendo i domini e impedendone il riutilizzo, le possibilità di una compromissione della supply chain per coloro che non migrano le proprie applicazioni sono minime. Tuttavia, ciò non spiega ancora la corsa improvvisa alla migrazione dei domini e i rischi di interruzioni operative.