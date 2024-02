Microsoft aggiornerà automaticamente PC a Windows 11 23H2

Microsoft sta iniziando a implementare Windows 11 23H2 sui dispositivi con 21H2 e 22H2. A confermarlo è un post pubblicato sul sito web Windows Health Dashboard. L’azienda di Redmond ha infatti affermato che aggiornerà automaticamente questi PC gradualmente. Tale modifica riguarderà sia i sistemi che hanno raggiunto la fine del supporto (come nel caso di Windows 11 21H2) o stanno per raggiungerla, come il sistema Windows 11 22H2 che raggiunge la fine del ciclo di vita a ottobre 2025.

Microsoft: grazie all’AI aggiornamento graduale e sicuro dei dispositivi idonei

L'azienda ha inoltre aggiunto che il processo si basa sulla formazione di machine learning (ML) che aiuterà nell'implementazione graduale "sicura" della versione 23H2 (ovvero l’aggiornamento 2023). Come riportato sul sito Microsoft: “Windows 11, versione 23H2, noto anche come Windows 11 2023 Update, sta ora entrando in una nuova fase di lancio. Stiamo iniziando ad aggiornare automaticamente i dispositivi Windows 11 idonei alla versione 23H2. Questo aggiornamento automatico è destinato ai dispositivi Windows 11 che hanno raggiunto o si stanno avvicinando alla fine del supporto e segue la formazione basata sull'apprendimento automatico (ML) che abbiamo utilizzato finora. Continueremo ad addestrare il nostro modello ML intelligente per implementare in modo sicuro questa nuova versione di Windows in più fasi per offrire un'esperienza di aggiornamento fluida.

Gli utenti dotati di un computer Windows Home o Pro idoneo possono eseguire l’aggiornamento alla versione Windows 11 23H2 in modo semplice. In primis basta accedere alle impostazioni del dispositivo, poi selezionare Windows Update. In seguito, è necessario attivare l’interruttore alla voce “Ottieni gli ultimi aggiornamenti non appena sono disponibili” e, infine, cliccare su “Verifica disponibilità aggiornamenti”. Una volta che l'aggiornamento sarà disponibile per il proprio dispositivo, verrà mostrata l'opzione “Scarica e installa”. Questa notizia arriva una settimana dopo l’annuncio di Microsoft sull' imminente fine degli aggiornamenti di anteprima opzionali su Windows 11 22H2. L’azienda di Redmond non ha aggiornato i requisiti di sistema rispetto alle versioni precedenti dell’OS, quindi il nuovo Windows 11 23H2 dovrebbe essere supportato da entrambi i sistemi citati.