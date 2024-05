Windows 11: Microsoft include nuove schede in Esplora file

Microsoft starebbe lavorando su ancora più schede per Esplora file nel suo sistema operativo Windows 11. Uno dei prossimi aggiornamenti, attualmente disponibile per il test nel canale Beta, contiene infatti una funzionalità nascosta per la home page di Esplora file. Abilitando tale funzione verranno posizionate tre nuove schede nella sezione Accesso rapido. Ciò consentirà agli utenti di passare rapidamente tra file recenti, preferiti e file condivisi. Inoltre, ogni sezione ora presenta grafica migliorata e una breve spiegazione di cosa gli utenti devono aspettarsi di trovare nella scheda. Tale funzionalità è stata notata dal leaker @PhantomOfEarth su X. Come si legge nel post pubblicato “La home page di Esplora file riceverà presto alcuni aggiornamenti! Il modo in cui appaiono le sezioni è stato aggiornato (completo di immagini fantasiose se non contengono nulla) ed è stata aggiunta una nuova sezione "Condivisa". (disabilitato per impostazione predefinita, Beta 22635.3640).”

Windows 11: come attivare la nuova funzione di Esplora file

Le note di rilascio ufficiali non contengono alcun riferimento alla home page aggiornata di Esplora file. Tuttavia, come sempre è possibile abilitarla in anteprima. Bisogna comunque ricordare che, per fare ciò, è necessario installare l'app ViVeTool. Gli utenti che desiderano procedere all’installazione dell’aggiornamento possono scaricare ViVeTool da GitHub. In seguito, basterà decomprimere i file in una cartella comoda e facile da trovare. Fatto ciò, si dovrà premere la combinazione di tasti Win + X e selezionare Terminale (Admin). Dalla finestra che si aprirà, bisognerà passare al Prompt dei comandi, usando scorciatoia Ctrl + Maiusc + 2 o cliccando sul pulsante freccia giù nella parte superiore della finestra e scegliendo Prompt dei comandi. Infine, passare alla cartella contenente i file ViVeTool con il comando CD. Ad esempio, se ViVeTool si trova in C:\Vive, digitare CD C:\Vive. Infine, digitare vivetool /enable /id:45130483, premere Invio e riavviare il computer

Gli utenti che hanno installato il nuovo aggiornamento possono sempre cambiare idea e disinstallarlo in modo semplice. Per disattivare la Home page aggiornata, basta infatti ripetere i passaggi precedenti e sostituire /enable con /disable nel comando “vivetool /enable /id:45130483”. Questo aggiornamento verrà rilasciato in un prossimo futuro nel canale stabile, anche se, ad oggi, Microsoft non ha rilasciato dettagli in merito.