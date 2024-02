Windows 11 ottiene la Patch Tuesday per le versioni 23H2 e 22H2

Microsoft ha rilasciato l'aggiornamento Patch Tuesday per Windows 11 versione 23H2 e 22H2 (KB5034765). Si tratta dello stesso aggiornamento ma, a seconda della versione del sistema operativo in uso, l’utente troverà un numero di build diverso, 22621.3155 o 22631.3155. Tra le novità più importanti di tale update vi è la nuova icona di Copilot, che ora viene ora visualizzata sul lato destro della barra delle applicazioni sulla barra delle applicazioni. Inoltre, la visualizzazione di Mostra desktop nell'angolo a destra della barra delle applicazioni sarà disattivata per impostazione predefinita. Per riattivarla, bisognerà accedere alla sezione dedicata delle impostazioni. Bisogna notare che i dispositivi Windows 11 riceveranno questa nuova funzionalità in momenti diversi. Alcune di queste nuove funzionalità vengono implementate gradualmente utilizzando l'implementazione controllata delle funzionalità (CFR) per gli utenti.

Microsoft: le modifiche della Patch Tuesday di febbraio 2024

Come tutte le Patch Tuesday, questo aggiornamento risolve diversi problemi di sicurezza e apporta migliorie al sistema operativo Windows. Il nuovo update risolve un problema che riguarda gli annunci dell'assistente vocale, lenti quando si usavano la voce naturale. Microsoft ha anche risolto un altro problema che bloccava explorer.exe. Ciò si verificava quando si riavviava o si spegneva un PC a cui era collegato un accessorio controller. Infine, è stato risolto un problema che influisce sul download dei metadati del dispositivo. I download da Metadati di Windows e Servizi Internet (WMIS) tramite HTTPS sono ora più sicuri. Se sono stati installati aggiornamenti precedenti (ad esempio KB5034204), soltanto alcuni elementi del pacchetto verranno scaricati e installati sul dispositivo dell’utente.

Infine, questo aggiornamento apporta miglioramenti qualitativi allo stack di manutenzione, ovvero il componente che installa gli aggiornamenti di Windows 11 (22621.3073 e 22631.3073). Gli aggiornamenti del servicig stack (SSU) garantiscono la disponibilità di uno stack robusto e affidabile in modo che i dispositivi possano ricevere e installare gli aggiornamenti di Microsoft.