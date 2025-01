Microsoft 365: Windows Server blocca app dopo update di Office

Microsoft afferma che un problema noto sta causando l'arresto anomalo delle applicazioni Classic Outlook e Microsoft 365 su Windows Server 2016 o Windows Server 2019. Questa conferma arriva dopo che molti clienti hanno segnalato negli ultimi giorni che le app Microsoft Outlook e Office 365 come Excel, Word, Outlook e PowerPoint si sono bloccate entro 15 secondi dall'avvio. Redmond afferma che la causa principale è un recente aggiornamento di Office che integra il framework React Native per supportare determinate funzionalità nelle app di Microsoft 365.

L'impatto del problema noto è limitato ai clienti che hanno aggiornato le loro applicazioni classiche di Outlook e Microsoft 365 alla versione 2412 (build 18324.20168). Secondo l'azienda, nel centro di amministrazione di Microsoft 365 in MO978220: "Abbiamo implementato una modifica per mitigare l'impatto per gli utenti sui dispositivi Windows Server 2016, ripristinando la versione 2411, che non è interessata, e stiamo contattando alcuni utenti interessati per confermare che questo risolve il problema. Stiamo valutando se lo stesso metodo può essere utilizzato per mitigare il problema per gli utenti sui dispositivi Windows Server 2019 o se è necessaria un'altra strategia di mitigazione".

Microsoft 365: risolvere il problema con una soluzione temporanea

I clienti che non sono stati ripristinati automaticamente alla versione 2411 (build 18227.20162) possono seguire una semplice procedura per ripristinare manualmente come correzione temporanea. Basta aprire il prompt dei comandi come Amministratore. In seguito, digitare o incolla i due comandi seguenti nella finestra del prompt dei comandi e premere Invio dopo ognuno di essi: cd %programfiles%\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun e officec2rclient.exe /update user updatetoversion=16.0.18227.20152. Per impedire a Office di aggiornarsi nuovamente alla build più recente, è possibile disattivare gli aggiornamenti. Basta fare clic su File, Account Office, Opzioni di aggiornamento e Disattiva aggiornamenti. Infine, impostare un promemoria sul calendario per l'11 febbraio per riattivare gli aggiornamenti.

Lunedì, Microsoft ha anche mitigato un'interruzione dell'autenticazione a più fattori (MFA) che impediva ai clienti di accedere alle app di Microsoft 365 Office. Il mese scorso, l'azienda ha annunciato che stava indagando su un problema noto che innesca errori "Prodotto disattivato" per gli utenti dell'app di Microsoft 365 Office. Si trattava di un'interruzione diffusa causata da un problema di generazione di token che portava al fallimento delle richieste di autenticazione. Tale bug ha anche bloccato le app web di Office e l'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365 all'inizio di dicembre.