Microsoft 365 Roadmap: nuove funzionalità di sicurezza Outlook

Come ogni settimana, la Microsoft 365 Roadmap ha rivelato alcune novità interessanti. Tra le principali vi è una funzionalità di sicurezza di Outlook. Gli amministratori che lavorano presso un'azienda che utilizza la versione classica di Outlook potranno sfruttare tale funzionalità. Come riportato sul sito ufficiale di Microsoft: “L'aspetto e il comportamento delle azioni Segnala phishing/Segnala posta indesiderata in Outlook possono essere controllati dagli amministratori utilizzando le Impostazioni segnalate dall'utente in security.microsoft.com. Gli amministratori potranno controllare se queste azioni di segnalazione vengono visualizzate in Outlook, dove vengono segnalati questi messaggi e se all'utente viene richiesto quando segnala phishing o posta indesiderata. Gli amministratori potranno inoltre personalizzare il testo e altri aspetti delle finestre di dialogo che appaiono prima e dopo la segnalazione di phishing o posta indesiderata da parte degli utenti. Tale funzionalità arriverà ad aprile su mobile, a maggio per Windows e a giugno per macOS.

Microsoft 365 Roadmap: le prossime funzionalità in arrivo per Teams e OneDrive

Un’altra novità della Microsoft 365 Roadmap riguarda il nuovo Outlook per Windows. Entro la fine di marzo, gli utenti saranno infatti in grado di avviare una chat di Teams direttamente da un'e-mail. Ciò consentirà agli utenti di chattare e continuare il proprio flusso di lavoro in Outlook. Ad aprile è poi attesa un’altra funzionalità. Come riportato da Microsoft: “le cartelle di ricerca ora visualizzeranno un tag di cartella all'interno dell'elenco dei messaggi, indicando la cartella a cui appartiene ciascuna e-mail. Questo miglioramento fornisce agli utenti un accesso rapido e semplice alle informazioni contestuali, migliorando la navigazione e l'organizzazione all'interno della propria casella di posta”. Infine, sempre ad aprile, il nuovo Outlook per Windows aggiungerà un nuovo pulsante "Condividi in Teams" nella barra multifunzione. Ciò verrà visualizzato quando gli utenti "selezionano un'e-mail nel riquadro di lettura".

Entro la fine di marzo, gli utenti di OneDrive sul Web avranno a disposizione un nuovo modo per visualizzare le cartelle nascoste. Questa funzionalità consente di visualizzare i file e le cartelle nascosti nella visualizzazione "Condivisi con te" in OneDrive. A maggio verrà poi introdotto un nuovo modo per salvare le registrazioni delle riunioni su Microsoft Teams per desktop e Mac. Infine, ad aprile Teams su desktop, Mac e Web riceverà ulteriore supporto Live Share. Secondo Microsoft, infatti: “Le applicazioni Teams che utilizzano Live Share per creare esperienze collaborative in tempo reale potranno estendersi alle schede Chat, Canale e Visualizzazione fase collaborativa su desktop e Web. Live Share abilita funzionalità collaborative come la visione condivisa, la creazione condivisa e la modifica condivisa di contenuti in tempo reale. Tutte le applicazioni abilitate nel proprio tenant utilizzando l'autorizzazione Live Share esistente saranno idonee per questa funzionalità”.