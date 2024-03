Microsoft 365 Roadmap: le novità di aprile per Outlook e Teams

Microsoft 365 Roadmap ha introdotto alcuni interessanti aggiornamenti per Outlook e Teams. In primis, Outlook riceverà una novità dedicata a chi lavora da remoto. Su Outlook per Windows e Outlook per il Web verrà migliorata la sezione Daily Peak. Gli utenti potranno adesso modificare il proprio luogo di lavoro facendo clic sull'icona nella parte superiore del calendario. Gli stessi utenti possono anche utilizzare la funzione per vedere chi sarà in ufficio quel giorno. Oltre a Outlook, le modifiche al luogo di lavoro verranno apportate su altre app, come Teams. Inoltre, verrà introdotta un'opzione per mostrare al capo e agli altri dipendenti quando si sarà fuori ufficio. Un'altra funzionalità di Outlook in arrivo ad aprile sulle app Android e iOS aggiungerà un nuovo editor di contatti. Gli utenti potranno creare e modificare il proprio elenco di contatti in tali app invece di utilizzare l'esperienza nativa su dispositivi iOS e Android.

Microosft 365 Roadmap: reazioni per eventi Teams e migliorie per Edge

Gli utenti Microsoft Teams Premium che parteciperanno ad un meeting del municipio potranno presto inviare reazioni relative ciò che verrà mostrato a quell'evento. La Microsoft 365 Roadmap mostra che ad aprile i membri del municipio potranno reagire all'evento con “mi piace”, “love”, “applausi”, “risata” e “sorpreso”. Queste reazioni verranno mostrati durante l’evento a lato dello schermo. Un'altra funzionalità in arrivo ad aprile nell'app Teams per Android Teams è specifica per gli amministratori. Come dichiarato dalla stessa azienda di Redmond: “Se una sala conferenze dispone di più pannelli distribuiti, gli amministratori possono abilitare il check-in per questa sala. I dispositivi rimarranno sincronizzati sullo stato del check-in per garantire che la camera venga liberata correttamente”. Infine, ad aprile, su Teams Rooms per Windows verrà migliorata la configurazione su dispositivi Surface Hub 3 e 2S. L'app controllerà automaticamente se sono presenti aggiornamenti per l’app, per Windows e ad eventuali altre app.

Infine, la Microsoft 365 Roadmap contiene un elenco di piccole modifiche per il browser web Microsoft Edge, che verranno integrate ad aprile. Per migliorare la facilità d'uso, verrà aggiornata la pagina delle impostazioni Edge in due sezioni: “Privacy e sicurezza” e “Ricerca e servizi”. Questo approccio semplificato dovrebbe consentire agli utenti di trovare più facilmente le impostazioni a cui sono interessati.