365 Roadmap: Outlook avrà supporto a newsletter entro il 2024

Il nuovo Microsoft Outlook per Windows e la sua versione web continueranno ad aggiungere nuove funzionalità nel 2024. Le novità della 365 Roadmap settimanale rivelano che entro la fine dell'anno entrambe le versioni riceveranno il supporto per la creazione di newsletter. Come riportato sulla pagina ufficiale di Microsoft: “Le newsletter in Outlook consentono ai clienti di creare, distribuire e monitorare il successo delle loro newsletter e-mail interne". Tale novità verrà rilasciata in anteprima pubblica ad aprile. Il piano è di rendere le newsletter generalmente disponibili nel nuovo Microsoft Outlook a luglio. Il prossimo marzo, il client di posta elettronica introdurrà anche il supporto per i file EML, MSG e OFT. Infine, l’app Outlook per Mac riceverà anche una nuova esperienza in-flow per la ricerca dei contatti e dell'elenco indirizzi globale durante la gestione degli eventi di posta e di calendario.

365 Roadmap: le novità in arrivo per Microsoft Teams

La Microsoft 365 Roadmap ha rivelato anche novità in arrivo su Teams. La prima è prevista a marzo per tutte le piattaforme Teams e sarà incentrata sulle trascrizioni archiviate in OneDrive. Come annunciato da Microsoft: “Stiamo semplificando l'archiviazione e la gestione dei file di trascrizione delle riunioni concentrando le azioni di trascrizione come la visualizzazione, il download e l'eliminazione nell'origine da un'unica posizione (OneDrive for Business) anziché da due posizioni (OneDrive for Business ed Exchange Online)”. Infine, Teams per desktop e web riceveranno anche una nuova funzionalità che permetterà agli amministratori di aggiornare il contenuto dell'informativa sulla privacy da mostrare ai partecipanti che si uniscono alle riunioni online.

Per quanto riguarda la versione mobile, ad aprile l'app Teams per Android riceverà diverse nuove funzionalità. Secondo la 365 Roadmap, gli utenti di Android Teams otterranno una nuova home page con sei pulsanti di azione. Inoltre, sarà possibile visualizzare calendario della room sul lato destro della home. L'app Android Teams aggiungerà inoltre il supporto per la visualizzazione di video HDMI 4K per Teams Rooms, insieme alla possibilità di partecipare alle riunioni tramite un codice QR. Infine, gli utenti di Android Teams potranno inviare feedback a Microsoft sul supporto di Teams Rooms. Infine, Ad aprile, Microsoft prevede di aggiungere il supporto per Teams Rooms alla nuova app Teams per Windows e il plugin Copilot for Sales Teams su desktop e Mac.