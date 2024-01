Microsoft 365 Roadmap: in arrivo nuove cartelle per Outlook

Il sito Microsoft 365 Roadmap ha aggiunto una serie di funzionalità imminenti. In primis sono previsti una serie di aggiornamenti per il nuovo Outlook per Windows e versione web. Uno di questi, che verrà rilasciato a marzo, introdurrà una nuova esperienza di creazione di cartelle. Come riportato sul sito ufficiale della società di Redmond: “In questo aggiornamento abbiamo introdotto un modo più intuitivo per gestire cartelle e account. A breve, i collegamenti di creazione verranno rimossi, semplificando la tua interfaccia per uno spazio di lavoro più pulito ed efficiente. Una nuova icona con i puntini di sospensione verrà visualizzata nella barra di spostamento sinistra quando si passa il mouse sulle cartelle e sugli account per un modo semplice e veloce per creare cartelle, sottocartelle o eseguire le azioni di cartelle e account esistenti garantendo un flusso di lavoro più fluido”.

Microsoft 365 Roadmap: le altre novità in arrivo per Outlook e Teams

Un'altra opzione annunciata nella Microsoft 365 Roadmap e disponibile a marzo per Outlook per Windows e gli utenti web aggiungerà due nuovi modi per copiare gli elementi sulla posta elettronica. Ciò sarà possibile tenendo premuto CTRL e poi trascinando il contenuto oppure con la combinazione CTRL + C e CTRL + V. Infine, entro marzo OneDrive for Business (versione completa) sarà disponibile direttamente in Outlook sul web e nella classica app Windows Outlook.

Come al solito, la Microsoft 365 Roadmap include anche nuove funzionalità per Microsoft Teams. Ad esempio, gli utenti potranno presto nascondere i canali generali su Teams, in modo da lasciare solo quelli più importanti. Inoltre, gli amministratori IT di Teams Premium riceveranno una nuova funzionalità, sia per la piattaforma web sia per l’app per Windows e macOS. Si tratta degli sfondi preimpostati. Gli amministratori IT potranno scegliere degli sfondi che non potranno essere modificati dagli utenti. Tale funzionalità sarà attiva a partire dal prossimo febbraio. Per scoprire i nuovi aggiornamenti della 365 Roadmap bisognerà attendere la prossima settimana.