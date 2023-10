Microsoft lancia nuova versione di Teams per Windows e macOS

Microsoft ha annunciato l’arrivo della nuova app Teams per Windows e macOS. Si tratta di un’applicazione completamente riprogettata, due volte più veloce della precedente versione, con migliori prestazioni. Rispetto a Classic Teams, infatti, l'app utilizza infatti il 50% di memoria in meno e occupa il 70% di spazio in meno su disco. Come già rivelato lo scorso marzo, quando questa nuova versione è stata rilasciata in anteprima, l’app si avvierà tre volte più velocemente e permetterà di passare da una chat all’altra 1,7 volte più rapidamente rispetto alla versione classica. Da allora sono stati fatti ulteriori passi avanti, rendendo l’applicazione ancora più performante. L’azienda di Redmond ha utilizzato il framework React per migliorare la velocità e le prestazioni di Teams su Windows. Inoltre, ha utilizzato Edge WebView2 come host per ridurre l'utilizzo di memoria e spazio su disco, poiché le risorse sono condivise con Edge.

Cosa è cambiato con il nuovo Microsoft Teams

Tra le nuove funzionalità vi sono app line-of-business personalizzate, app di terze parti, stanze per sottogruppi di lavoro, video 7x7, code di chiamata, chiamate PSTN (rete telefonica pubblica commutata), ricerche contestuali in chat e canali, possibilità di pubblicare in modo incrociato una conversazione sul canale, ecc. Come affermato da Anupam Pattnaik, Product Lead di Microsoft Teams sul blog ufficiale dell’azienda “Ci siamo concentrati sulla fornitura di prestazioni di alta qualità e sul miglioramento delle nozioni di base in aree quali affidabilità, sicurezza e gestione IT per garantire che i nuovi Teams soddisfino i requisiti in evoluzione delle organizzazioni”.

Infine, la versione aggiornata dell'app Microsoft integra (naturalmente) il supporto a Copilot AI, l'assistente basato sull'intelligenza artificiale. Questo è progettato per assistere gli utenti nella preparazione delle riunioni e fornire risposte in tempo reale durante le conversazioni con i colleghi. Gli utenti con licenza Business e Teams Essentials possono passare alla nuova app cliccando sul pulsante “Prova il nuovo Teams” (in alto a sinistra). Tutti gli altri, inclusi gli utenti con licenza Enterprise, Teams diventerà il client predefinito in futuro.