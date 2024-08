Microsoft 365 Roadmap: app Planner arriverà presto sul web

All'inizio di quest'anno, l’azienda di Redmond ha rilasciato la sua app Planner aggiornata per gli utenti di Teams. Questa settimana, il sito della Microsoft 365 Roadmap ha annunciato che Planner per gli utenti web arriverà a ottobre. Come rivelato sul sito ufficiale Microsoft: “La nuova app Planner per il web è un'esperienza di gestione del lavoro singola e unificata. Con l'assistenza dell'intelligenza artificiale, unisce la semplicità di Microsoft To Do, la collaborazione di Planner e la potenza di Microsoft Project in una soluzione semplice, scalabile e intelligente che spazia dalla gestione delle attività individuali alla gestione dei progetti aziendali e professionali”. Naturalmente, L’update di Planner non è l’unica novità in arrivo in autunno.

Microsoft 365 Roadmap: le novità per Outlook in arrivo in autunno

A novembre, la nuova app Outlook per Windows riceverà una nuova funzionalità chiamata Narratore. Come indicato sul sito di Microsoft: “questa funzionalità consentirà agli utenti che utilizzano lo strumento di lettura dello schermo Narratore di Windows di leggere automaticamente ad alta voce i messaggi dopo aver aperto l'e-mail”. Gli aggiornamenti della Microsoft 365 Roadmap includono anche altre novità per Outlook. Queste includono un modo per ordinare alfabeticamente i partecipanti alla riunione nell'elenco di monitoraggio e un modo per filtrare i partecipanti alla riunione per nome. Entrambe le funzionalità sono previste a novembre. A settembre, gli utenti Outlook sul Web e Windows potranno copiare l'elenco dei partecipanti negli appunti da un evento del calendario di Outlook.

Nel prossimo futuro, la nuova app Outlook per Windows avrà anche una nuova funzionalità multi-account. Secondo la Microsoft 365 Roadmap: “Attualmente, la nuova versione di Outlook per Windows supporta app e componenti aggiuntivi solo per l'account principale dell'utente. Consentiremo che app e componenti aggiuntivi siano supportati in tutti gli account aggiunti alla nuova versione di Outlook, passando dinamicamente all'identità attiva”. Questa funzionalità verrà implementata a novembre.

Nello stesso mese, gli utenti di Outlook per iOS e Android riceveranno alcune nuove opzioni di formattazione. Gli utenti potranno scegliere la dimensione e il colore del carattere, rimuovere tale formattazione o impostare un carattere predefinito. Infine, gli utenti Mac di Outlook potranno presto accedere al loro account cloud OneDrive nell'app Outlook. Questo verrà lanciato in anteprima a settembre, seguito da un lancio completo a ottobre.