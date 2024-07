Outlook: nuovo editor di contatti per versioni Android e iOS

Microsoft sta apportando una grande modifica alle sue app mobili Outlook su dispositivi Android e iOS. Nelle scorse ore, l'azienda ha rivelato che queste app includono ora un editor di contatti, progettato per sostituire le funzionalità di contatto presenti su iPhone e telefoni Android. In un post sul blog, Microsoft afferma di aver ricevuto feedback dagli utenti che hanno trovato "incoerente" l'esperienza con l'utilizzo delle funzionalità native di contatti in iOS e Android. L'azienda ha affermato che il nuovo editor di contatti nell'app mobile Outlook mira a essere migliore degli editor nativi di contatti. Una caratteristica è che le aziende con dipendenti che utilizzano le app mobili Outlook saranno ora in grado di gestire i propri contatti rispettando anche i criteri di Microsoft Intune. Inoltre, l'interfaccia utente dei contatti di Outlook Mobile dovrebbe ora essere simile alla nuova app Outlook su Windows insieme all'app Web di Outlook.

Outlook: come funziona il nuovo editor di contatti

Gli utenti di Outlook Mobile possono accedere al nuovo editor di contatti toccando l'opzione App, nel pannello inferiore e andando alla nuova scheda Contatti. Per iniziare, tutto ciò che devono fare è toccare il pulsante Nuovo contatto. In alternativa, gli utenti possono anche accedere alla scheda Feed, dal pannello inferiore e toccare l'opzione Crea+ per aggiungere un nuovo contatto. Inoltre, la scheda Persone nell'app mobile ora ha sia le funzioni Aggiungi ai contatti, sia Modifica contatto.

Inoltre, gli utenti di Outlook per Android hanno una <strong>nuova funzionalità extra relativa ai contatti. Microsoft ha affermato: “vai alla scheda Feed dal pannello inferiore. Fai clic su ‘Crea+’ e seleziona ‘Scansiona biglietto da visita’. Utilizza la fotocamera che si apre per caricare una foto o scattarne una nuova di un biglietto da visita fisico. I dettagli del biglietto appariranno automaticamente precompilati nell'editor”. Gli utenti che hanno creato dei contatti nella funzionalità dei dispositivi nativi possono comunque accedervi e modificarli nelle app mobile e web di Outlook.