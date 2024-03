Microsoft 365 Roadmap annuncia novità Copilot per l’app Teams

Come ogni settimana, Microsoft ha pubblicato le novità della sua roadmap, annunciando le nuove funzionalità di Teams e Outlook che verranno rilasciate ad aprile. In primis, gli utenti Microsoft Teams che utilizzano l’app (per Android i iOS) riceveranno una funzionalità che consentirà loro di porre domande all'assistente AI Copilot su eventuali riunioni dopo che si sono svolte. Un'altra funzionalità mobile in arrivo utilizzerà anche Copilot in Teams per aggiungere un numero di citazione per ogni dichiarazione di Copilot. La citazione ha lo scopo di mostrare maggiori dettagli o la fonte utilizzata da Copilot per creare la risposta. Come riportato sul sito di Microsoft 365 Roadmap: “gli utenti possono selezionare la citazione per vedere a quale oratore è attribuita la citazione, la citazione esatta dalla trascrizione, nonché il timestamp della citazione nella trascrizione. Selezionando un numero di riferimento si aprirà un visualizzatore di trascrizioni che mostra la fonte della risposta”.

Microsoft 365 Roadmap: trasferire le chiamate su Teams e filtri e-mail su Oultook

Tra le altre novità della Microsoft 365 Roadmap, gli utenti dell'app mobile Teams saranno presto in grado di trasferire tutte le chiamate effettuate dall'app Teams al dialer nativo del telefono cellulare. Infine, gli utenti mobili potranno selezionare un evento di riunione di Teams nel proprio calendario di Outlook e accedere direttamente a quella riunione nell'app Teams. Anche gli utenti di Teams per Windows e Mac riceveranno una nuova funzionalità ad aprile. Come riportato ancora sul sito ufficiale Microsoft: “Stiamo continuando a fornire un'esperienza di delega delle chiamate più personalizzata. I deleganti e i delegati delle chiamate ora potranno visualizzare i record della cronologia delle chiamate condivise per la linea condivisa”.

Microsoft continua ad aggiungere nuove funzionalità alla nuova app Outlook per Windows e alla sua versione web. Secondo la Microsoft 365 Roadmap, a maggio verranno introdotti alcuni nuovi filtri di ricerca e-mail: “Le cartelle di ricerca e-mail categorizzate consentono di filtrare facilmente le e-mail in base alle categorie assegnate, migliorando l'organizzazione della posta in arrivo. La posta proveniente da cartelle di ricerca di persone specifiche consente di raccogliere e organizzare automaticamente le e-mail provenienti da mittenti o contatti designati”. Inoltre, A giugno, la nuova app Outlook permetterà di visualizzare il proprio archivio online. Secondo Microsoft, infatti: “visualizzando le informazioni sullo spazio di archiviazione dell'archivio online, gli utenti possono gestire in modo proattivo lo spazio di archiviazione della posta elettronica e prendere decisioni informate sull'archiviazione, sulla pulizia e sulle cartelle normali e archiviate”. L’azienda di Redmond annuncerà altre novità per Teams e Outlook con gli aggiornamenti della prossima settimana.